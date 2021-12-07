Як амурський тигр грає в снігу: кумедне відео із хижаком

Символом 2022 року став – амурський тигр. Виявилося, ця рідкісна тварина також любить зимові розваги.

Сімейний парк дикої природи Paradise Wildlife Park, що у Великій Британії, опублікував відео з амурським тигром.

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На ньому видно, що тварина влаштувала зимові розваги. Тигр катав кулі, мов для сніговичка, а також їздив по снігу мов на лижах.

Дивіться відео: зимові ігри амурського тигра

Що відомо про амурського тигра

Вважається одним з найрідкісніших та найбільших підвидів тигра. Шерсть густіша, ніж у тигрів, що живуть у теплих районах. Основне забарвлення в зимовий час – помаранчеве, а живіт білий.

Це єдиний підвид тигра, представники якого мають на животі 5-сантиметровий шар жиру. Він захищає від вітру та вкрай низьких температур. Амурський тигр розрізняє кольори та вночі бачить у 5 разів краще, ніж людина.

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Самці ведуть поодиноке життя, самки ж нерідко зустрічаються у групах. Тигри вітають один одного особливими звуками, що утворюються при енергійному видиханні повітря через ніс та рот. Знаками висловлювання прихильності є дотик мордами, і навіть тертя боками.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Дивіться відео з парку Paradise Wildlife Park: