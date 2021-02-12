Я відчуваю вдячність тварин, – ветеринар поділився секретами своєї роботи

Микита Сорочинський працює ветеринарним лікарем вже 7 років. В основному він займається анестезіологією та хірургією.

В інтерв'ю лікар розповів про свою професію. А також – про особливості роботи з тваринами та найпопулярніші міфи про них.

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Навчання на ветеринара

Де можна вивчитися на ветеринара?

Є багато коледжів, в яких можна навчитися на ветеринара. Найкращий спосіб навчитися на цю професію – це почати раніше практикуватися.

Я почав працював у ветеринарній клініці з другого курсу і багато навчився. Адже на практиці здобуваєш більше знань, ніж в самому університеті. Заклад дає основу, а доопрацьовувати її потрібно на практиці.



Микита Сорочинський / Колаж 24 каналу

Особливості роботи ветеринаром

Чи кусали вас тварини під час роботи?

Так, було таке. Це відбувалось на першому році моєї роботи, коли я ще не знав тварин, зокрема як до них підходити. Проте з часом звикаєш з ними працювати. В основному кусають агресивні тварини або ті, які бояться. Для цього є препарати, які їх заспокоюють.

Чи всіх тварин своїх пацієнтів ви любите?

Так, усіх. Є агресивні тварини. Але навіть якщо їх залишають на стаціонар під снодійними препаратами, я до них звикаю. Тут не любити їх не можна.

Що вас найбільше дратує у власниках тварин?

Приходить багато людей, які підібрали на вулиці кішку або собаку і думають, що клініка повинна безплатно проконсультувати тварину. Але ми не можемо це собі дозволити, адже послуги – платні. Нам хотілося б це робити, але для цього є інші фонди.

Також оскільки я на 27 років досить молодо виглядаю, деякі люди не хочуть працювати зі мною як з лікарем.

Але найбільше дратує, коли я запитую в людей, що сталось з твариною, а вони відповідають: "Не знаю, щось погане". Потім я запитую, хто ж повинен знати, то вони відповідають: "Ви ж ветеринар, ви повинні знати. Подивіться на неї і скажіть, що не так".



Найкраще у роботі – відчувати вдячність / Фото Getty Images

Як ставитесь до нічних дзвінків від клієнтів?

Нормально. Друзі завжди мені пишуть, коли щось хочуть запити щодо тварин. Також деяким клієнтам я даю свій номер телефону, коли за твариною потрібно слідкувати 24 на 7, а вони не можуть приїхати. Наразі є вайбер, телеграм. Якщо я не відповідаю на дзвінки – мені можна написати.

Що вам найбільше подобається у вашій роботі?

Найбільше мені подобається етап лікування тварин, коли вона починає одужувати – з кожним днем їй стає все краще. Я відчуваю їхню вдячність.

Коти чи собаки?

У своїй професії я люблю всіх однаково. У дитинстві я мав собак, тому мені здавалось, що я собачник. Але з початку роботи у професії почав любити котів. Навіть коли з'їхав від батьків – завів кішку.

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Люди обирають тварину під себе. Пес – це більша відповідальність. Його треба вигулювати і приділяти багато уваги. Водночас кіт – тварина самостійніша.



Сорочинський працює ветеринаром 7 років / Колаж 24 каналу

Про тварин і людей

Чи у тварин такі самі хвороби, як і у людей?

Не всі. Є зооантропонози, які передаються від тварини до людини, наприклад, лептаспіроз. Здебільшого його знаходять саме у тварин. Також сказ – це найстрашніше захворювання.

Чому тваринам іноді виписують людські ліки?

Частіше за все, тваринам виписують саме людські ліки, бо вони є доступнішими: їх легше замовити, більше на ринку і ціна – менша. Більшість ліків схожі між собою за дією.

Міфи про тварин

Чи дійсно людині від сказу потрібно робити 40 уколів?

40 уколів давно вже не роблять. Якщо людина швидко звернулася після укусу, то повинна зробити приблизно 3 – 4 ін'єкції – і не в живіт (як полюбляють говорити), а внутрішньом'язово.



Людині не потрібно робити 40 уколів після укусу / Фото Getty Images

Навіщо собакам обрізають вуха чи хвіст?

Їм вже давно не обрізають вуха та хвости. Це робили з естетичної точки зору (раніше бійцівські собаки не повинні були мати довгих хвостів та вух), але наразі це заборонено. Ми забираємо естетику задля здоров'я тварин.

Поради щодо тварин

Усипляти тварин, щоб не страждала чи боротися до останнього?

Це залежить від клієнта: готовий він чи ні. Якщо власник не готовий відпустити тварину, то ми боремось до останнього. Але якщо варіантів немає і тварині буде гірше, то ми звісно можемо протягнути її трохи на знеболювальних, але кінець буде відповідний. Якщо буде хоч якийсь маленький шанс, то не запропонуємо автаназію.

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Що б ви порадили власникам тварин?

До власників тварин одне побажання – завчасно звертатися. Адже деколи вони чекають день, два, або й тиждень, тоді тварина приходить до нас у поганому стані і її важче лікувати. Краще прийти проконсультуватися і бути впевненим, що з твариною все нормально.