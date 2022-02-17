Втік під час прогулянки: немовля допомогло повернути додому зниклу собаку

Австралійська вівчарка, яку звати Луна, втекла під час прогулянки. Повернути домашнього улюбленця вдалося маленькому хлопчику, коли він заплакав.

Сімʼя Майєрс всі вихідні шукала Луну, проте їх спроби були даремні. Тоді вони звернулися до фахівця з пошуку зниклих тварин Сандри Колстон.

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Вона порадила членам сім'ї залишити якісь предмети одягу в тих місцях, де раніше любила бути собака, аби вона почула рідний запах.

Згодом Луна потрапила на камери відеоспостереження, що розташовані неподалік будинку, де живе сімʼя Майєрс. Господарі одразу вирушили на пошуки собаки. Коли побачили улюбленицю, вона була дуже наляканою й відмовилася підходити. "Наш заклик чомусь налякав її, тому вона втекла", – пригадала Ембер Майєрс.



Луна зі господарями / Фейсбук

Через кілька годин вони знову повернулися по собаку, але цього разу взяли з собою дітей. Поки Ембер із чоловіком шукали Луну, сестра жінки сиділа з її дочкою Брейлін та маленьким сином Боуеном у машині.

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Малюк втомився й почав плакати, тому тітка взяла хлопчика на руки та вийшла з машини. Плач немовляти привернув увагу Луни. Вона прибігла до машини, коли почула Боуена. Собака турбувалася та перевіряла, чи з хлопчиком все гаразд. Це допомогло повернути Луну додому, де вона знову бавиться з дітьми та радіє чуханням від господарів.

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