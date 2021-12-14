Врятували з пастки: пожежники дістали собаку зі ставка з крижаною водою

Команда пожежників Фрюсбурга, що у штаті Нью-Йорк, отримала виклик про собаку, який потрапив у біду на ставку містечка Керролл. Бордер-коллі на ім'я Тукс частково провалився під лід, і не міг повернутися на землю.

Песик опинився у пастці, застрягнувши у кризі лапами. Йому було важко маневрувати, тому всі зусилля собаки, який намагався вибратися самостійно, виявилися марними.

Це цікаво Ідея для подарунка котику на Новий рік: що точно сподобається пухнастому гурману

Бригада пожежників швидко зреагувала та вирушила на допомогу хвостатому. Коли Тукс побачив людей, він дуже зрадів, наче зрозумів, що невдовзі все закінчиться. Песик навіть зміг підповзти до пожежників ближче.

Рятувальники витягли собаку з пастки / Фото Chautauqua Country Sheriff

Аби дістати собаку, рятувальники зайшли у крижану воду по пояс, причепивши до плечей страхові троси. Вони підійшли до Тукса, на руках винесли його зі ставка та повернули власникам.

Пожежники зайшли у воду по пояс, щоб врятувати собаку / Фото з фейсбуку Frewsburg Fire Company

Пізніше господарі собаки розповіли, що їхній улюбленець зігрівся, заспокоївся і повернувся до нормального стану. Вони дуже вдячні пожежникам за порятунок життя пухнастого члена їхньої родини.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Подякували героям і користувачі фейсбуку. На сторінці пожежної команди опублікували допис з розповіддю про Тукса, яка розчулила багатьох коментаторів:

"Від імені всіх любителів тварин, дякую!";

"Дякую, що врятували цього собаку";

"Хлопці, молодці! Ще один самовідданий вчинок для порятунку улюбленця. Щасливий, що всі у безпеці";

"Супергерої в дії";

"Це дивовижна робота. Дякую за те, що ризикуєте своїми життями, щоб допомогти іншим, а також тваринам".

Неймовірна історія – собака проплив 10 кілометрів Дністром у пошуках господаря: дивіться відео