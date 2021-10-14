Врятований кіт зачарував соцмережі своїм позуванням: фото пухнастої моделі

Фотогенічна тваринка з Японії викликала бурхливу реакцію у мережі. Здається, котик копіює супермоделей з глянців – витончено позує, схрестивши лапки.

Кіт на ім’я Пуусуке полонив серця користувачів твіттеру своєю позою та поставою.

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Одягненого у сорочку Пуусуке сфотографували, коли він по-модельному сидів на ліжку, схрестивши задні лапи. Вигляд у котика був зосередженим та серйозним – пухнастий ніби готувався до фотосесії.

Світлину моделі опублікували на сторінці рятувальної асоціації Lucky Star. Фотографію супроводжував підпис:

Це обов’язково – бути таким крутим?

Що відомо про притулок Lucky Star – асоціація, яка опікується дорослими тваринами. Притулок зосереджений на собаках та кішках, яким важко знайти родину через старість, травми чи інвалідність. Кожен охочий може допомогти організації та зайнятися волонтерством. Просто зустрітися з пухнастиками не можна – в притулку стверджують, що це може травмувати психіку тварин.

Соцмережа захоплюється фотогенічним котиком

Користувачі твіттеру оцінили модельного пухнастика – пост з Пуусуке зібрав майже 40 тисяч лайків. У коментарях люди розчулено бажають котикові знайти нову родину та продовжити модельну кар’єру:

"Який крутий кіт! Впевнений, на нього чекають котячі глянці".

"Які очі… І навіть без котячих стрілок. Справжня супермодель!"

"Мені потрібен цей котик! Він точно заслуговує на любов".

Пуусуке врятували з вулиці

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina® , розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Як і більшість тварин у притулку, котик був без родини. Нещодавно Пуусуке прооперували, тому він ходить у сорочці. Та схоже, що нині у пухнастика все добре, і він насолоджується життям у тимчасовому домі.