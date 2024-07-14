Як знизити рівень тривожності та стресу у тварин під час обстрілів: вправа від зоопсихолога

14 липня 2024, 16:55
Читать новость на русском

Масовані обстріли Росії згубно впливають на здоров'я українських тварин. Звуки повітряної тривоги, вибухів, пострілів лякають тварин та призводять до перезбудження їх нервової системи.

Гинуть не лише тварини у зоні бойових дій, як безпритульні, так і хатні. Навіть у регіонах, розташованих далі від лінії фронту багато тваринок передчасно помирає, не витримуючи стресу. Тому соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine запитала поради у зоопсихолога про те, як можна заспокоїти улюбленця, повідомляє Pets24.

Читайте також Після атаки їм це дуже потрібно: тварини із "Київзоо" влаштували терапію для дітей з Охматдиту

Вправи, які допоможуть знизити рівень стресу у тварин

Спосіб №1

Знизити рівень тривожності допоможе вправа, яка має назву "Обійми серця". Однак, у нього правила як в літаку: спочатку маску на себе – потім на дитину. Спершу робимо собі.

Як робити собі?

  1. Покладіть обидві руки приблизно на центр грудей й уявіть на своєму тілі циферблат годинника.
  2. Почніть повільно зсувати шкіру з цифри 6 за годинниковою стрілкою, робимо 1 повне коло і додаємо ще 1/4.
  3. Починаємо з 6 – через 9 (розташоване на рівні правого плеча) – йдемо до 12 (у бік підборіддя) –  продовжуємо зрушувати і (на рівні лівого плеча) буде 3 – доходимо назад до 6 і подовжуємо рух до 9 – плавно закінчуємо рух руки, що зрушує шкіру.
  4. Після завершення кола і 1/4 у грудях може з'явитися відчуття тепла. Також спробуйте зробити рух проти годинникової стрілки – іноді, для деяких людей це працює навіть краще.


Схема вправи "Обійми серця" / Фото Save Pets of Ukraine

Як робити для тварин?

Тваринкам робимо однією рукою, поклавши долоню або будь-яку частину долоні, залежно від розміру тварини, на рівень серця.

Важливо. В процесі виконання вправи дихайте нормально та дуже чітко уявляйте собі картину ідеального результату ситуації. Адже тварини дуже тонко відчувають наш стан і можуть переймати його на себе.

Спосіб №2

Антистресові обгортання. Ця техніка нагадує сповивання дитини та ефективно допомагає вгамувати тривожність тварини.

  1. Знайдіть шарф (або будь-який інший еластичний шматок тканини), довжина якого дозволятиме двічі обернутися навколо вашого улюбленця.
  2. Покладіть центр шарфа поперек грудей тварини, а кінці підніміть над її плечима.
  3. Перехрестіть кінці шарфа на спині, потім опустіть і знову перехрестіть, але під грудьми вашого хвостика. Далі кінці знову піднімаємо до стегон, зав'язавши надійним вузлом подалі від хребта.


Антистресові обгортання для тварин під час тривоги / Фото post.bark.co

Шарф має щільно прилягати, але не перетягувати тіло тварини. Легкий тиск навколо тіла має заспокоїти або принаймні зняти нервову напругу в ситуаціях високого стресу.

Пам'ятайте, що любов, турбота та підтримка здатні подолати будь-яку тривогу!

Автор: Марта Касіянчук