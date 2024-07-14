Як знизити рівень тривожності та стресу у тварин під час обстрілів: вправа від зоопсихолога

Масовані обстріли Росії згубно впливають на здоров'я українських тварин. Звуки повітряної тривоги, вибухів, пострілів лякають тварин та призводять до перезбудження їх нервової системи.

Гинуть не лише тварини у зоні бойових дій, як безпритульні, так і хатні. Навіть у регіонах, розташованих далі від лінії фронту багато тваринок передчасно помирає, не витримуючи стресу. Тому соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine запитала поради у зоопсихолога про те, як можна заспокоїти улюбленця, повідомляє Pets24.

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Вправи, які допоможуть знизити рівень стресу у тварин

Спосіб №1

Знизити рівень тривожності допоможе вправа, яка має назву "Обійми серця". Однак, у нього правила як в літаку: спочатку маску на себе – потім на дитину. Спершу робимо собі.

Як робити собі?

Покладіть обидві руки приблизно на центр грудей й уявіть на своєму тілі циферблат годинника. Почніть повільно зсувати шкіру з цифри 6 за годинниковою стрілкою, робимо 1 повне коло і додаємо ще 1/4. Починаємо з 6 – через 9 (розташоване на рівні правого плеча) – йдемо до 12 (у бік підборіддя) – продовжуємо зрушувати і (на рівні лівого плеча) буде 3 – доходимо назад до 6 і подовжуємо рух до 9 – плавно закінчуємо рух руки, що зрушує шкіру. Після завершення кола і 1/4 у грудях може з'явитися відчуття тепла. Також спробуйте зробити рух проти годинникової стрілки – іноді, для деяких людей це працює навіть краще.



Схема вправи "Обійми серця" / Фото Save Pets of Ukraine

Як робити для тварин?

Тваринкам робимо однією рукою, поклавши долоню або будь-яку частину долоні, залежно від розміру тварини, на рівень серця.

Важливо. В процесі виконання вправи дихайте нормально та дуже чітко уявляйте собі картину ідеального результату ситуації. Адже тварини дуже тонко відчувають наш стан і можуть переймати його на себе.

Спосіб №2

Антистресові обгортання. Ця техніка нагадує сповивання дитини та ефективно допомагає вгамувати тривожність тварини.

Знайдіть шарф (або будь-який інший еластичний шматок тканини), довжина якого дозволятиме двічі обернутися навколо вашого улюбленця. Покладіть центр шарфа поперек грудей тварини, а кінці підніміть над її плечима. Перехрестіть кінці шарфа на спині, потім опустіть і знову перехрестіть, але під грудьми вашого хвостика. Далі кінці знову піднімаємо до стегон, зав'язавши надійним вузлом подалі від хребта.



Антистресові обгортання для тварин під час тривоги / Фото post.bark.co

Шарф має щільно прилягати, але не перетягувати тіло тварини. Легкий тиск навколо тіла має заспокоїти або принаймні зняти нервову напругу в ситуаціях високого стресу.

Пам'ятайте, що любов, турбота та підтримка здатні подолати будь-яку тривогу!