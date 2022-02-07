Вперше стали батьками: у пари пінгвінів-геїв з Нью-Йорка вилупилося пташеня

У зоопарку Розамонд Гіффорд, що Сіракузах, штат Нью-Йорк, США у пари одностатевих пінгвінів "народилося" дитинча. Це перший подібний випадок в історії зоопарку.

Батьками стала пара пінгвінів Гумбольдта 1 січня. Оскільки справжні батьки з невідомих причин відмовилися від висиджування, робітники зоопарку прийняли рішення віддати яйце парі пінгвінів-геїв Елмер і Лімі.

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Причина такого рішення

І жодного разу не пожалкували про це рішення. Адже ця парочка відмінно впоралася з важливим завданням – вони по черзі висиджували яйце, а після того, як пташеня вилупилося, оточили його любов'ю і турботою.

У нас є дуже цікаві новини! Перше пташеня, якого виховала пара одностатевих пінгвінів в зоопарку Розамонд Гіффорд, вилупилося 1 січня! Прийомні батьки, дорослі самці пінгвінів Гумбольдта Елмер і Ліма, по черзі висиджували яйце і з того часу прекрасно зігрівали і годували малечу,

– поділилися радісною новиною представники зоопарку.

У пари пінгвінів-геїв з Нью-Йорка вилупилося пташеня / Фото Rosamond Gifford Zoo

Передумови батьківства пінгвінів

Варто зазначити, що це було не випадкове рішення. Перед цим Елмеру і Лімі видали штучне яйце, щоб побачити їх реакцію та перевірити навички. Парочка показала себе зразковими батьками – вони ніколи не залишали яйце без нагляду.

Деякі пари, отримавши фіктивне яйце, будуть сидіти на гнізді, але залишають яйце в стороні й не висиджують його правильно. Або вони будуть боротися за те, хто коли сяде на нього. Ось як ми оцінюємо, хто буде хорошими прийомними батьками – і Елмер і Ліма були зразковими у всіх аспектах догляду за яйцями,

– сказав директор зоопарку Тед Фокс.

Вперше стали батьками / Фото Rosamond Gifford Zoo

У пари пінгвінів-геїв з Нью-Йорка вилупилося пташеня / Фото Rosamond Gifford Zoo

У зоопарку Розамонд Гіффорд заявили, що будуть надалі розглядати такі пари для вирощування майбутніх яєць, оскільки Елмер і Ліма, стали чудовими прийомними батьками. Крім того, в живій природі через кліматичні зміни пінгвіни Гумбольдта втрачають кормову базу і ризикують повністю зникнути як вид. Тож практика висиджування пташенят одностатевими парами може допомогти пінгвінам вижити.