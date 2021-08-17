Впала з висоти 20 метрів: як домашній кіт допоміг знайти стареньку власницю
Джерело:People
83-річна жінка із Бодміна, Велика Британія, раптово зникла. Її почали розшукувати – а знайти допоміг її улюблений кіт.
Поліція та сусіди шукали стареньку в околицях. Одна із сусідок зниклої жінки помітила, що чорний котик з усіх сил нявчить і намагається привабити увагу до кута великого кукурудзяного поля.
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Ходив за своєю хазяйкою всюди
Коли жінка пішла туди, куди вказував кіт, то помітила зниклу пенсіонерку на дні великого яру. Старенька впала з висоти понад 20 метрів, але, на щастя, не постраждала надто сильно.
83-річна жінка впала до яру з великої висоти / Фото Bodmin Police
Якби не кіт на прізвисько Піран, жінку довго б не знайшли. Тварина скрізь супроводжувала свою власницю та першою дізналася про нещастя.
Кіт дуже прив'язаний до своєї власниці, він ходив туди сюди й нявчав, тому ми вирішили піти й обшукати кукурудзяне поле, – розповідає сусідка.Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.
Стареньку врятували
Щоб дістати жінку, рятувальники спустилися на дно яру з ношами. Ймовірно, старенька пробула у воді кілька годин. Якби не котик, хто зна, чи вдалося б врятувати її вчасно.
Завдяки коту жінку змогли вчасно врятувати / Фото Bodmin Police
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Що було далі
- Жінку врятували й підняли нагору за допомогою нош.
- Зараз вона перебуває в лікарні, її стан стабільний.
- Власниця й сусіди надзвичайно вдячні Пірану – якби не він, невідомо, як порятунок надійшов би вчасно.