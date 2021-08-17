Впала з висоти 20 метрів: як домашній кіт допоміг знайти стареньку власницю

83-річна жінка із Бодміна, Велика Британія, раптово зникла. Її почали розшукувати – а знайти допоміг її улюблений кіт.

Поліція та сусіди шукали стареньку в околицях. Одна із сусідок зниклої жінки помітила, що чорний котик з усіх сил нявчить і намагається привабити увагу до кута великого кукурудзяного поля.

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Ходив за своєю хазяйкою всюди

Коли жінка пішла туди, куди вказував кіт, то помітила зниклу пенсіонерку на дні великого яру. Старенька впала з висоти понад 20 метрів, але, на щастя, не постраждала надто сильно.



83-річна жінка впала до яру з великої висоти / Фото Bodmin Police

Якби не кіт на прізвисько Піран, жінку довго б не знайшли. Тварина скрізь супроводжувала свою власницю та першою дізналася про нещастя.

Кіт дуже прив'язаний до своєї власниці, він ходив туди сюди й нявчав, тому ми вирішили піти й обшукати кукурудзяне поле, – розповідає сусідка.

Стареньку врятували

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Щоб дістати жінку, рятувальники спустилися на дно яру з ношами. Ймовірно, старенька пробула у воді кілька годин. Якби не котик, хто зна, чи вдалося б врятувати її вчасно.



Завдяки коту жінку змогли вчасно врятувати / Фото Bodmin Police

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