Справжня альфа: одноока вовчиця-довгожителька народила рекордну кількість дитинчат

Тривалість життя сірих вовків (Canis lupus) становить від 3 до 4 років, а тому їм рідко вдається дожити до 11 років. Що вже говорити про народження цуценят у цьому віці.

Однак, у Єллоустоунському національному парку мешкає унікальна альфа-самка, якій не тільки вдалося дожити до 11 років, а й народити свій 10 виводок цуценят. Дослідники вважають, що самка Вольф 907F встановила одразу два рекорди – народила найбільшу кількість цуценят і дожила до 11 років.

Читайте також Незграбний "кото-ведмідь", якому немає подібних: хто такий бінтуронг і який у нього вигляд

Вольф народила рекордну для свого віку кількість дитинчат

За словами наукового співробітника Єллоустоунського проєкту вовків Кіри Кессіді, одноока альфа-вовчиця, на ім'я Вольф 907F, ймовірно, є абсолютною рекордсменкою одразу у двох категоріях:

їй вдалося дожити до вельми похилого віку за мірками сірих вовків, за свої 11 років вона встигла народити 10 поколінь щенят, причому останнє з них з'явилося минулого місяця.

Дані свідчать про те, що лише одному з 250 вовків у Єллоустоуні вдається досягти віку 11 років. Відтоді як вовків було завезено до національного парку 1995 року, вчені зареєстрували лише 6 випадків подібного довгожительства. Дані спостережень свідчать про те, що найстарішому вовку було 12,5 року,

– йдеться у повідомленні.

Вовчиця, на ім'я Вольф 907F – найстаріший вовк, який прожив усе життя на Північному хребті парку, де більше здобичі, однак і конкуренція за неї значно вища. На жаль, вовки, як правило, рідко вмирають від старості в дикій природі, за даними дослідників, найбільшу небезпеку для цих тварин становлять інші вовки.

За словами Кессіді, у такому місці, як Єллоустоун, головною причиною смерті вовків є бійка між зграями або один з одним. Фактично подібні сутички становлять близько половини всієї смертності вовків.

Що треба знати про Вольф 907F?

Вольф 907F – альфа-самка зграї Джакшен-Б'ютт, до якої в будь-який момент входить від 10 до 35 особин. Дослідники зазначають, що така зграя вважається великою, оскільки середній розмір вовчої зграї, як правило, становить близько 12 особин – така кількість тварин у зграї дає змогу знизити ризик бути вбитими під час територіальних боїв.

Wolf 907F проходить повз камери спостереження в Єллоустонському національному парку / Фото Yellowstone Wolf and Cougar Project

За словами дослідників вік Вольф 907F насправді є перевагою серед інших зграй, тому що зграї, де є літні вовки, є більш успішними в конфліктах між зграями. Ймовірно, важливу роль відіграє досвід і накопичені знання, які дають перевагу в стресових ситуаціях.

Зграя Джанкшен-Б'ютт рідко залишає кордон Єлловстоуна і що Wolf 907F "кмітливий", коли йдеться про такі речі, як перетин доріг і уникнення людей,

– зазначає Кессіді.

Не менш дивовижним видається й те, що Вольф 907F вдається зберігати своє лідерство лише з одним оком. Вчені не впевнені, як саме самка травмувалася, але її ліве око було маленьким і запалим ще до того, як їй виповнилося 4 роки.

Вольф 907F з віком дедалі рідше полює разом зі своєю зграєю і проводить більшу частину часу, піклуючись про цуценят. Дослідники повідомляють, що цього року в неї народилося 3 цуценята, що менше за середній послід – 4 – 5 цуценят. Утім, це зовсім не дивно – з віком кількість потомства зменшується.