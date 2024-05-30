Знав, що робить: "розумний" восьминіг обвив руку дайвера й привів до скарбу – відеофакт

Дайвер Джулс Кейсі з Австралії пішла за морським мешканцем і зробила несподівану знахідку. "Розумний" восьминіг схопив її за руку і привів до захованих скарбів.

За її словами, тварина зупинялася й оберталася, щоб переконатися, що жінка слідує за нею. Жінка не могла повірити в "маленьке диво".

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Восьминіг обвив руку дайверки і привів її до "скарбу"

За словами дайверки, восьминіг нібито кілька разів схопив її за руку під водою. Фотографка, відзначена нагородою, закарбувала момент, коли попрямувала маршрутом, яким зазвичай не ходить.

У відеоролику, розміщеному на її сторінках у соцмережах, вона каже, що й гадки не мала, куди її веде морський мешканець.

Це дійсно було схоже на "гаразд, ми вирушаємо в невелику пригоду". Цього дня він узяв мене за руку і попрямував в інший бік від того місця, куди я зазвичай пливу. Коли він вирушив у дорогу, то зупинився й обернувся, щоб переконатися, що я все ще йду за ним,

— розповідала авторка контенту.

Джулс була трохи здивована, коли її підвели до надгробка, на якому була фотографія чоловіка з маленьким білим песиком.



Жінка знайшла надгробок, на якому була фотографія чоловіка з маленьким білим песиком / Скриншот з відео

Австралійка розповіла, що побачила фотографію джентльмена, який тримає білого пухнастого собаку. Це був дуже емоційний момент, але найприємніше, що ця розумна істота привела її туди.

За її словами, в тому районі працювали кілька дайверів, а чоловік на фотографії був насправді батьком одного з її друзів. Після того як Кейсі розповіла історію користувачам соцмереж, люди дійшли висновку, що тварина точно знала, що робить.

Як це було: дивіться відео

Один з користувачів підкреслив, що восьминоги розумні, доброзичливі і часто самотні. Вони люблять спілкуватися з людьми, але варто надягати окуляри, щоб захистити очі від нещасних випадків.