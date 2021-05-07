У Шотландії водій підібрав на дорозі кошеня, а воно виявилося із "сюрпризом"

Водій із Шотландії побачив на дорозі пухнасте маля та не зміг проїхати повз нього. Добрий чоловік зупинився й вирішив зачекати маму маляти. Коли та не поверталася, чоловік забрав малюка із собою.

Водій на ім'я Кіт Нісбет їхав територією заповідника на Шетланських островах. Він побачив на дорозі пухнастий клубочок й різко натиснув на гальма. Чоловік боявся, що може переїхати тваринку.

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Кіт вирішив подбати про маля. Він подумав, що це кошеня й сподівався, що десь неподалік є мама. Водій думав, що мама-кішка злякалася звуку гальм та втекла до лісу. Однак через деякий час за "кошеням" ніхто не повернувся.



Водій вирішив відвезти малюка до ветеринарної клініки / Фото Daily Record

Чоловік вирішив, що не може залишити малюка одного. Він мав намір відвезти тваринку до ветеринарної клініки. Кіт поклав знахідку до кишені теплої флісової куртки, щоб малеча не замерзла.

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Коли тваринка опинилася в клініці, Нісбет зрозумів, що привіз не кошеня. У малюка були довгі пальці з гострими кігтями. Фахівці одразу розуміли, що до них потрапив малюк видри. Тваринку забрали й назвали Роджером.



Кошеня виявилося маленькою видрою / Фото Daily Record

Ветеринарні лікарі зазначили, що це – наймолодша видра, яку вони колись бачили.