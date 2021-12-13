Вийшли поїсти солі: біля Луцька побачили диких тварин на дорозі

Місцеві мешканці не дивуються козулям на трасі, адже неподалік розташований ботанічний заказник. Це не єдині дикі звірі, які тут вибігають на дорогу.

2 невеликих козуль зафільмували неподалік Луцька. Тваринки вийшли на шлях і щось зосереджено їли.

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Бігають селом, як собаки

Припускають, що козулі захотіли поласувати сіллю, якою посипають дороги.



Козулі вийшли, щоб поласувати сіллю / Скриншот з відео

У нашому селі не собаки бігають, а олені,

– кумедно прокоментував появу козуль місцевий мешканець.

Коли тварини побачили автівку, то злякалися й чимдуж побігли до лісу.

Мешканці сусідніх сіл зустрічають не тільки козуль, а й диких свиней та оленів. Усе тому, що поруч розташований ботанічний заказник.



Побачивши авто, козулі побігли до лісу / Фото

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Навіщо тварини їдять сіль

Парнокопитні тварини, у тому числі й козулі, небайдужі до солі. Ці звірі харчуються переважно рослинною їжею, що не може забезпечити потрібну кількість мікроелементів та мінералів. Саме тому ці великі лісові тварини шукають поклади солі та активно лижуть її. У зимовий період парнокопитні нерідко виходять на дорогу та злизують залишки реагентів. Це заняття може тривати годинами.

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Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, щосвого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.