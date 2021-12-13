Вийшли поїсти солі: біля Луцька побачили диких тварин на дорозі
Джерело:ТСН
Місцеві мешканці не дивуються козулям на трасі, адже неподалік розташований ботанічний заказник. Це не єдині дикі звірі, які тут вибігають на дорогу.
2 невеликих козуль зафільмували неподалік Луцька. Тваринки вийшли на шлях і щось зосереджено їли.
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Бігають селом, як собаки
Припускають, що козулі захотіли поласувати сіллю, якою посипають дороги.
Козулі вийшли, щоб поласувати сіллю / Скриншот з відео
У нашому селі не собаки бігають, а олені,
– кумедно прокоментував появу козуль місцевий мешканець.
Коли тварини побачили автівку, то злякалися й чимдуж побігли до лісу.
Мешканці сусідніх сіл зустрічають не тільки козуль, а й диких свиней та оленів. Усе тому, що поруч розташований ботанічний заказник.
Побачивши авто, козулі побігли до лісу / Фото
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Навіщо тварини їдять сіль
- Парнокопитні тварини, у тому числі й козулі, небайдужі до солі.
- Ці звірі харчуються переважно рослинною їжею, що не може забезпечити потрібну кількість мікроелементів та мінералів.
- Саме тому ці великі лісові тварини шукають поклади солі та активно лижуть її.
- У зимовий період парнокопитні нерідко виходять на дорогу та злизують залишки реагентів.
- Це заняття може тривати годинами.
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