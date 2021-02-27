На Вінниччині далекобійник врятував лебедя: де тепер житиме птах

Знесилений лебідь лежав на дорозі Житомир – Могилів-Подільський. Його в будь-який момент могло переїхати авто, але птах на це не реагував.

Птаху пощастило – його помітив далекобійник, який одразу зупинився й зателефонував 102. Патрульна поліція прибула на місце і забрала пернатого.

Незвично Напівсамець та напівсамка: рідкісного птаха знайшли в США



Далекобійник вчасно помітив лебедя і загальмував / Фото Національна поліція

Лебідь не пручався і пішов на руки до своїх рятівників. Птаха забрали у службовий автомобіль і почали думати, що робити із ним далі.

Оскільки подія сталася неподалік Хмільника, патрульні пригадали, що в передмісті є заклад відпочинку зі штучним озером та вольєрами для птахів. Тимчасово лебедя прилаштували туди.



Поліцейські забрали лебедя у свою машину / Фото Національна поліція

Поліцейські зателефонували до адміністрації закладу. Вони погодились приютити птаха в одному з вольєрів та доглядати, поки він не набереться сил. Згодом його передадуть у зоозахисний притулок, – розповідають у прес-службі Національної поліції.