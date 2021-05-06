Чи відрізняєте ви лабрадора від ґолден-ретривера: тест

Гадаєте ґолден-ретривер і лабрадор – майже однакові собаки? Насправді між песиками цих порід є дуже багато зовнішніх і поведінкових відмінностей, яких не видно з першого погляду.

Лабрадор чи ґолден-ретривер

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Кожен собака по-своєму особливий і має свої "фішки" в очах господаря. Проте є фундаментальні риси, які передаються від покоління до покоління. Саме вони формують "стандарт породи" і про них наш тест.



Спробуйте себе і дізнайтеся, чи справді ви можете відрізнити лабрадора від золотистого ретривера.

Детальніше про правильні відповіді до нашого тесту читайте за цим посиланням.