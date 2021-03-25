Видимий результат за 3 тижні разом з Purina ONE®

Підтримуйте здоров'я Вашого кота, годуючи його кормом Purina ONE®. Це повнораціонне та збалансоване харчування, що допоможе вашому улюбленцю залишатися здоровим сьогодні й завтра.

Три тижні – видимий результат: як це працює

День 1. Гарний апетит

Purina ONE® – це високоякісне харчування та відмінний смак. Ваш улюбленець буде їсти із задоволенням.

Тиждень 1. Високий рівень енергії

Ваш улюбленець має стати енергійнішим завдяки високоякісному, повнораціонному та збалансованому раціону від Purina ONE®.

Тиждень 2. Покращення травлення

Purina ONE® містить корінь цикорію – натуральний інгредієнт, що допомагає поліпшити травлення.

Тиждень 3. Здорова шкіра та блискуча шерсть

Корми Purina ONE® містять жирні кислоти омега-6 та омега-3, вітаміни та мінерали, що сприяють здоров'ю шерсті та шкіри.

Завтра. Сильний природній захист

Purina ONE® підтримує імунну систему Вашого улюбленця, щоб допомагати йому залишатися здоровим сьогодні і завтра.

Ознайомтеся з лінійкою продукції Purina ONE® і оберіть те, що підійде саме вашому коту. Асортимент враховує вік та особливі потреби тварин.

Purina ONE®: оберіть корм, що підійде вашому улюбленцеві

Purina ONE® – це високоякісне харчування для котів різного віку та з різними потребами.

Раціони Purina ONE® в залежності від віку тварини

Purina ONE® Junior*

Сухий повнораціонний корм для кошенят.



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Маленьке кошеня – це велика радість та водночас велика відповідальність, тому особливо важливо забезпечити його правильним харчуванням.

Корм Purina ONE® Junior спеціально створено для задоволення харчових потреб кошенят (від 1 до 12 місяців), а також для вагітних і лактуючих кішок.

Сухий повнораціонний корм Purina ONE® Junior:

Здоровий розвиток життєво важливих функцій завдяки поживним речовинам.

Здоровий розвиток скелету та м'язів завдяки високому рівню протеїну та збалансованому складу мінеральних речовин.

Відмінне засвоєння корму завдяки інгредієнтам високої якості.

Здорові ясна та зуби завдяки поживним речовинам та структурі корму.

Розвиток мозку та зору завдяки докозагексаєновій кислоті, що міститься також у материнському молоці.

*Повна назва продуктів: PURINA ONE® Junior (Пуріна ВАН Джуніор). З куркою та цільними злаками. Сухий повнораціонний корм для кошенят. PURINA ONE® Junior (Пуріна ВАН Джуніор). Шматочки в соусі. Консервований порційний повнораціонний корм для кошенят з лососем та морквою.

**Консервовані корми Purina ONE® для котів відносять до вологих кормів.

Purina ONE® Adult*. Для дорослих котів від 12 місяців

Лінійка повнораціонного корму для дорослих котів.



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У віці 12 місяців ваш кіт досягає стадії дорослого віку, а його потреби в харчуванні змінюються. Рекомендуємо Purina ONE® Adult, який спеціально розроблений для дорослих котів.

Сухий повнораціонний корм Purina ONE® Adult:

Підтверджено зменшення утворення зубного каменю до 40% (за результатами дослідження Purina®).

Допомога у підтримці здоров'я сечовивідної системи завдяки збалансованому вмісту мінеральних речовин.

Відмінне засвоєння корму завдяки інгредієнтам високої якості.

Допомагає підтримувати кістки сильними та здоровими завдяки мінеральним речовинам та вітаміну D.

Здорова шкіра та блискуча шерсть завдяки Омега-6 жирним кислотам та цинку.

*Повна назва продуктів: Purina ONE® (Пуріна ВАН). З куркою та цільними злаками. Сухий повнораціонний корм для дорослих котів. PurinaONE® Adult (Пуріна ВАН Едалт). Шматочки в соусі. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів з куркою та зеленою квасолею.

**Консервовані корми Purina ONE® для котів відносять до вологих кормів.

Purina ONE® DualNature тм* зі спіруліною

Сухий повнораціонний корм для дорослих котів.



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Мабуть, всі знають властивості спіруліни – синьо-зелених водоростей, які ростуть у теплих водах субтропічних і тропічних регіонів світу. Саме тому цей суперфуд увійшов до складу Purina ONE® DualNatureтм – сухого повнораціонного корму для дорослих котів, що допоможе підтримати імунну систему.

Також ваш улюбленець оцінить захоплюючу комбінацію двох текстур, що втілена у поєднанні сухих хрустких та м'яких, більш ніжних, крокетів.

Purina ONE® DualNatureтм зі спіруліною:

Підтверджено зменшення утворення зубного каменю до 40% (за результатами дослідження Purina®).

Допомога у підтримці здоров'я сечовивідної системи завдяки збалансованому вмісту мінеральних речовин.

Здорова шкіра та блискуча шерсть завдяки Омега-6 жирним кислотам та цинку.

Допомагає підтримувати кістки сильними та здоровими завдяки мінеральним речовинам та вітаміну D.

*Повна назва продукту: PURINA ONE® DualNatureтм (Пуріна ВАН Дуал Нейчер) зі спіруліною. Сухий повнораціонний корм для котів з куркою.

Раціони Purina ONE® в залежності від потреби тварини:

Purina ONE® Sterilcat*

Лінійка повнораціонного корму для кастрованих котів/стерилізованих кішок.



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Чи знаєте ви, що стерилізація котів призводить до гормональних змін? Стерилізація може впливати на обмін речовин тварини, набір зайвої ваги та викликати проблеми з роботою сечовивідної системи. Подбайте про здоров'я свого улюбленця разом з Purina ONE® Sterilcat, який розроблено спеціально для кастрованих котів та стерилізованих кішок.

Сухий повнораціонний корм Purina ONE® Sterilcat:

Допомога у підтримці здорового обміну речовин після стерилізації/кастрації.

Допомога у контролі над вагою завдяки більш високому вмісту протеїну у порівнянні з жирами (+15% по відношенню до формули Purina ONE® для дорослих котів).

Допомога у підтримці здоров'я сечовивідної системи завдяки збалансованому вмісту мінеральних речовин.

Підтверджено зменшення утворення зубного каменю до 40% (за результатами дослідження Purina®).

Відмінне засвоєння корму завдяки інгредієнтам високої якості.

*Повна назва продуктів: Purina ONE® Sterilcat (Пуріна ВАН Стерайлкет). З лососем та пшеницею. Сухий повнораціонний корм для кастрованих котів/стерилізованих кішок. Purina ONE® Sterilcat (Пуріна ВАН Стерайлкет). Шматочки в соусі. Консервований порційний повнораціонний корм для кастрованих котів/стерилізованих кішок з індичкою та зеленою квасолею.

**Консервовані корми Purina ONE® для котів відносять до вологих кормів.

Purina ONE® Indoor*

Лінійка повнораціонних кормів для дорослих котів, які постійно перебувають у приміщенні.



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Коти, що постійно перебувають у приміщенні, потребують особливого харчування. По-перше, вони схильні набирати зайву вагу, бо ведуть менш активний спосіб життя. По-друге, такі коти можуть відчувати дискомфорт через утворення кульок шерсті, адже приділяють багато часу вилизуванню. Саме тому важливо дбати про спеціальне харчування. Purina ONE® Indoor – це лінійка сухих та вологих кормів для котів, що постійно перебувають у приміщенні.

Сухий повнораціонний корм Purina ONE® Indoor:

З клітковиною, яка допомагає вивести вдвічі більше волосяних кульок з травного тракту за 14 днів (за результатами дослідження Purina®).

Містить цикорій, природний інгредієнт, що допомагає зменшити запах котячого туалету.

Струнка та здорова статура завдяки адаптованому співвідношенню протеїну та жиру.

Високоякісні інгредієнти для хорошого травлення.

Допомога у підтримці здоров'я сечовивідної системи завдяки збалансованому вмісту мінеральних речовин.

*Повна назва продуктів: Purina ONE® Indoor (Пуріна ВАН Індор). З індичкою та цільними злаками. Сухий повнораціонний корм для котів, які постійно перебувають у приміщенні. Purina ONE® Indoor (Пуріна ВАН Індор). Шматочки в соусі. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів, що постійно перебувають у приміщенні, з тунцем та зеленою квасолею.

**Консервовані корми Purina ONE® для котів відносять до вологих кормів.

Purina ONE® Sensitive*

Сухий повнораціонний корм для дорослих котів із чутливою системою травлення та поганим апетитом.



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Деякі коти мають чутливу систему травлення, що може бути пов'язано із поганим апетитом. Також це може привести до появи неоформлених випорожнень і появи сильного запаху із котячого туалету. Саме тому важливо підібрати корм, що підійде саме вашому коту.

Purina ONE® Sensitive:

Зменшення запаху котячого туалету на 24% за 14 днів завдяки натуральній клітковині (за результатами дослідження Purina®).

Завдяки обмеженій кількості джерел білка допомагає запобігти виникненню харчової алергії.

Відмінне засвоєння корму завдяки інгредієнтам високої якості.

Виготовлено зі смачних інгредієнтів для стимуляції апетиту.

Здорова шкіра та блискуча шерсть завдяки Омега-6 жирним кислотам та цинку.