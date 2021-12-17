Відчув небезпеку: бостонський тер'єр врятував життя 9-місячній дівчинці

Бостонський тер'єр Генрі врятував життя 9-місячній донечці своїх господарів. Спершу здавалося, що собака просто бешкетує, але виявилося, що так він привертав увагу та сигналізував про небезпеку для дитини.

8-річний Генрі разом зі своєю родиною мешкає в американському штаті Коннектикут. Зазвичай він спить, дивиться телевізор чи обіймається з господарями, але ввечері 13 грудня він поводив себе по-іншому.

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9-місячна дочка господарів Генрі Келлі та Джеффа Доулінг саме сильно застудилася, і спала у своїй кімнаті. Але собака усіма силами намагався її розбудити. Він постійно відчиняв двері до дитячої, забігав до кімнати та стояв там. Його щоразу виганяли, але пес повертався, як тільки господарі йшли.

Врешті-решт, від шуму дівчинка прокинулася і заплакала. Тоді батьки й помітили, що її крик звучав не так, як зазвичай. За словами матері, у дитини не очищувалися дихальні шляхи. Вона не могла дихати, вже почала синіти та замерзати. Батьки терміново відвезли дочку до лікарні, де медики змогли допомогти дитині.

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Собака та лікарі врятували дівчинку / Фото з твітера Келлі Доулінг

Я не знаю, що сталося б, якби він її не розбудив. Ми не заслуговуємо собак,

– поділилася Келлі Доулінг.

Тепер господарі намагаються віддячити Генрі за його героїчний вчинок. Вони вже дозволили провести ніч у їхньому ліжку та заздалегідь віддали всі подарунки, припасені для собаки на Різдво. А найближчим часом Генрі поласує стейком.

Генрі здійснив справжній супергеройський вчинок / Фото з твітера Келлі Доулінг

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