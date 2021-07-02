Від любові до образи – один крок: неймовірні фото ображених улюбленців
Джерело:The Epoch Time
Домашні улюбленці готові віддавати господарям усю свою любов. Втім, інколи ті "переходять межі", і тварини одразу показують своє невдоволення.
Для того, щоб образитися, домашнім улюбленцям не потрібен серйозний привід. Вони готові показати невдоволення навіть через дрібниці.
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Сон у вазонку / Фото Reddit
Наприклад, цьому собаці не сподобалося, що господарі погладили кота. Він уткнувся мордою у вазонок і навіть заснув у такій позі!
Плюшевий конкурент / Фото Reddit
М'які іграшки можуть стати хорошим другом для дітей. Але тварини бачать в них конкурентів, які забирають господарську любов.Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.
Ображений на роботу / Фото Reddit
25-хвилин тому господар з улюбленцем повернулися з прогулянки, після чого жінка сіла працювати. Такі пріоритети не надто сподобалися собаці.
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Не той колір / Фото Reddit
Проти конуса собака не має нічого проти. Але як тільки на нього вчепили девайс рожевого кольору, його веселий настрій одразу зник.
Як ти міг мене покупати? / Фото Reddit
Купання – далеко не улюблена процедура для котів, пробачити яку вони готові не одразу.