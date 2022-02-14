У Великій Британії народився дивовижний звір трубкозуб: як він виглядає

Малюка назвали Добі на честь домашнього ельфа із популярного фільму про Гаррі Поттера. Дитинча трубкозуба стало першим за 90-літню історію зоопарку.

Трубкозуб Добі має величезні вуха та лису шкіру, вкриту зморшками. Зараз за малюком ретельно доглядає мама та працівники зоопарку. Стать теляти трубкозуба поки невідома.

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Батьки можуть бути незграбними

Дивовижно, але дитинчатам трубкозуба загрожує небезпека від власних батьків. Дорослі особини можуть бути дуже незграбними під час догляду за новонародженими.



Так годують малюка / Фото Chester Zoo

Оскільки дитинча таке крихітне і ніжне, ми захищаємо його від будь-яких випадкових ударів, допомагаючи мамі з додатковими годуваннями протягом ночі, поки теля трохи не зміцніє,

– розповідають в зоопарку.

Хоча мама й буває незграбною, дитинча обожнює проводити час, притиснувшись до неї.

Що відомо про трубкозубів

Це вид ссавців. Єдиний із підвидів трубкозуба, що зараз існує – трубкозуб африканський. Також трубкозубів називають "земляними свинями". Тварини харчуються переважно термітами та мурахами. Доросла особина може мати довжину до метра та вагу до 100 кілограмів.

Джерело: Це вид ссавців. Єдиний із підвидів трубкозуба, що зараз існує – трубкозуб африканський. Також трубкозубів називають "земляними свинями". Тварини харчуються переважно термітами та мурахами. Доросла особина може мати довжину до метра та вагу до 100 кілограмів.Джерело: Вікіпедія



Маленький трубкозуб та його мама / Фото Chester Zoo

В зоопарках Європи мешкає 66 трубкозубів. В зоопарках світу налічують 109 таких тваринок.

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