Терся пікантним місцем об камінь: ведмідь перетворив чухання на веселі танці – вірусне відео
Джерело:інстаграм @arthurlefo
На мальовничій галявині, оточеній густим лісом, розгорнулося справжнє шоу. Його головним героєм став ведмідь.
Дика тварина чухала свою п'яту точку об камінь. Очевидці поділилися відео, яке швидко набрало популярності в Інтернеті, і глядачі охрестили тварину "танцюристом-диско".
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Ведмідь чухався п'ятою точкою об камінь і став зіркою
На нещодавно оприлюднених кадрах клишоногий перетворив просте чухання на дивовижну танцювальну постановку під запальну мелодію з популярного мультсеріалу "Гріффіни". Творчий показ привернув увагу своєю оригінальністю та яскравістю.
Зірка відео продемонструвала виняткові танцювальні рухи, які змусили б заздрити навіть професійних хореографів. Спостерігачі припускають, що незабаром у дикій природі може з'явитися власна танцювальна академія, де головним принципом буде "чухайся та рухайся так, ніби від цього залежить твоє життя".
Як це було: дивіться відео
Відео одразу стало вірусним, зачарувавши аудиторію на різних платформах соціальних мереж. Ось декілька коментарів, які залишили:
- "Це я намагаюся скинути комара зі своєї спини".
- "Абсолютно геніально, який ведмідь!".
- "Музика підібрано дуже вдало".
- "Я ніколи не додавав ролик до своєї збережених відео швидше, ніж це".
- "Як Балу з Книги джунглів".