"Еліксир молодості" людей: як ефективно уникнути старіння і до чого тут свині

Вчені тисячоліттями намагалися зупинити, повернути назад або уповільнити процес старіння людини. Попри попередні невдачі, останні результати їхніх невтомних зусиль дають надію.

У ході нового дослідження розробили новий препарат проти старіння, отриманий зі свинячої крові. Результати демонструють надзвичайну здатність цієї нової сполуки ефективно зупиняти біологічне старіння.

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Вчені знайшли новий спосіб омолодження

Нова сполука E5, отримана із крові молодих свиней, продемонструвала ефективність за участю щурів, на яких проводили досліди. Отримані дані показали зміну "епігенетичного годинника" щурів на 67,4%, що вказує на значне уповільнення процесу старіння.

Утім, дослідники зазначають, що є також і підстави для скептицизму:

по-перше, історія комерційних досліджень про те, що вдалося знайти "еліксир життя", – зазнала краху;

по-друге, наразі препарат було випробувано лише на щурах, а тому знадобиться більше часу, щоб перевірити його ефективність на людях.

Як проводили дослідження?

Команда дослідників успішно використала 6 різних версій годинника старіння Хорвата, щоб оцінити вплив обробки свинячої крові на різні тканини гризунів. Результати експерименту встановили, що введення цього препарату ефективно зменшує епігенетичний вік тканин крові, серця та печінки.

Попри те, що на тканини головного мозку речовина діє порівняно м'якше, воно все ж виявляє відчутний вплив і на цей орган.

Введення речовини на основі молодої крові свиней омолодило щурів / Фото UnSplash

Автори дослідження також виявили, що після введення препарату щурам, вчені побачили "прогресивне поліпшення" функціонування серця, печінки та мозку. Також покращилися поведінкові та когнітивні функції.

Спочатку самому не вірилося, що препарат E5 здатний надавати такий ефект на епігенетичний вік. Однак результати дослідження на гризунах не залишають жодних сумнівів,

– каже Хорват.

Вчені присвятили роки досліджень користі молодої плазми та її потенційного впливу на уповільнення процесу старіння. З усім тим, деякі з цих досліджень викликали здивування в науковому товаристві.

У своєму останньому дослідженні команда визнає, що зберігаються численні невизначеності щодо механізмів і причин впливу молодої крові на антистаріння.