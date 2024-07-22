Страшні цифри: скільки видів тварин на Землі зникло через людей

Люди продемонстрували неабияку здатність знищувати дику природу, що призвело до вимирання численних видів тварин. Масштаби цього знищення викликають питання: скільки видів тварин людина довела до вимирання на Землі.

У вчених немає точної відповіді на це питання, і цю цифру складно обчислити. Але є приблизні оцінки.

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Скільки видів тварин зникло через людей?

У нещодавньому звіті Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) було виявлено, що загалом 777 видів тварин зникли з початку сучасної ери у 1500 році. Хоча деякі з цих вимирань могли статися природним шляхом, експерти припускають, що діяльність людини відіграла певну роль у всіх цих випадках, враховуючи значний вплив на навколишнє середовище. Варто зазначити, що антропогенні вимирання налічують тисячі років, хоча достовірних даних за цей період бракує.

МСОП оцінив зникнення лише приблизно 5% відомих у світі видів, тож має бути ще багато вимирань, які не були зареєстровані.

За останні 500 років на Землі могло зникнути від 150 000 до 260 000 усіх відомих видів,

– йдеться у журналі Biological Reviews.

Розрахунки показали, що швидкість вимирання тварин коливається від 150 до 260 вимирань на мільйон видів на рік (E/MSY). В середньому було зафіксовано близько 100 E/MSY. Виходячи з цих даних, можна припустити, що 100 000 з приблизно 2 мільйонів відомих видів вимерли за останні 500 років. Важливо зазначити, що ці розрахунки не включають невідомі види, які також можуть перебувати під загрозою зникнення.

Що показали розрахунки?

У нещодавньому звіті, опублікованому в журналі PLOS Biology, дослідники підрахували, що на Землі налічується близько 7,7 мільйона видів тварин. Розрахувавши швидкість вимирання на рівні 100 вимирань на мільйон видових років (E/MSY) і врахувавши природну швидкість вимирання за 500-річний період, дослідження виявило тривожний прогноз щодо кількості вимирань, пов'язаних з діяльністю людини.

Учені вважають, що за 5 сотень років могло статися понад 380 тисяч вимирань, до яких доклала руку людина. Але це дуже приблизна оцінка.

Один з дослідників вважає, що незалежно від оцінок, люди посилюють темпи вимирання і кількість вимирань набагато перевищує 777, зареєстрованих МСОП.