Як підготуватися до вакцинації кота і чому її обов'язково робити: пояснює ветеринарка

Кожен відповідальний власник хоче, щоб його кіт чи киця були щасливими і здоровими. Один із надійних шляхів забезпечення цього – вчасна і правильна вакцинація.

Однак у багатьох власників домашніх тварин виникають побоювання чи скепсис щодо вакцинації. Про важливість щеплення улюбленців і підготовку до неї 24 канал поговорив із молодшою лікаркою Львівської комунальної ветеринарної клініки Ольгою Нагорною.

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Підготовка до вакцинації кота

– Коли власникам котів варто задуматися про вакцинацію. З якого віку кошенятам можна робити щеплення?

– Усе залежить від виробника вакцини. Тобто є вакцини, які подають дані, що здійснення щеплення їхніми препаратами можливе вже з 8 – 12 тижнів життя кошеняти. Інші ж, як наприклад вакцина "Фелоцел", подають як можливу дату початку вакцинації – 12 тижнів.

Відтак, про час для вакцинації варто заздалегідь питати у ветеринарного лікаря. Він, знаючи, якими препаратами володіє, призначає час для щеплення.



Ольга працює у ЛКП "Лев" / Фото з її архіву

– Якими є протипокази для вакцинації? Яких кошенят точно не варто вакцинувати?

– Препарати можна застосовувати для імунізації лишень клінічно здорових тварин.

Протипокази:

тварини, які перебувають у стані виснаження;

які перебувають в інкубаційному періоді інфекційного захворювання;

уражені гельмінтами;

тварини, в яких є прояви блювоти і поносу невизначеної етіології.

– Чи варто, перш ніж вакцинувати кота, відвезти його на "пробний" огляд до ветеринара?

Це досить спірне питання, але, на мій погляд, було б бажано, щоб господарі які не до кінця впевнені в стані здоров'я свого котусика звернулися на перший огляд перед вакцинацію.

Чому ж? Люди, які не пов'язані зі сферою медицини, або ті, які не цікавляться такими питаннями, не звертають увагу на певні симптоми, які можуть бути протипоказом до вакцинації. При першому огляді людям надають рекомендації щодо підготовки до першої вакцинації.



Вакцинувати можна лише повністю здорових улюбленців / Фото Getty Images

Порядок і важливість вакцинації

️ – Від яких хвороб котиків щепляють найперше, а від яких – після першого "пакету"?

– Перша і подальші вакцинації від інфекційних захворювань здійснюються для захисту тварин від інфекційних захворювань:

ринотрахеїт – гостра хвороба, що характеризується ураженням очей та органів дихання. На неї хворіють всі породи кішок, незалежно від віку.

кальцивіроз, спричинений котячим кальцивірусом (FCV) – одним з найпоширеніших вірусних збудників котів. Основна складність полягає в тому, що цей вірус має ряд підвидів, які можуть викликати різний ступінь захворювання. Вірус стійкий до більшості дезінфекційних засобів. У зовнішньому середовищі він залишається життєздатним протягом 7 днів.

панлейкопенія (так звана "котяча чумка") – вірусна хвороба кішок, що характеризується лихоманкою, ураженням шлунково-кишкового тракту, респіраторних органів, серця.

хламідіоз – найбільш поширені ознаки хламідіозу у кішок стосуються очей або верхніх дихальних шляхів. Коли інфекція не лікується, вона поширюється на легені.

Господарі повинні розуміти, що вони несуть відповідальність за своїх улюбленців. Проведення регулярної вакцинації, може зменшити ризики захворювання або навіть врятувати життя тварині.



Господарі повинні відповідально ставитися до здоров'я улюбленця / Фото з Freepick

Потрібно пам'ятати що кошенята дуже вразливі і мають більший ризик захворіти. Втім, дорослі коти теж не достатньо захищені, щоб боротися з усіма вірусами.

– Чи варто щепляти "квартирних" котів, які ніколи не гуляють і не контактують з іншими тваринами?

Звичайно, часто є помилковою думка, що домашніх котів не потрібно щепляти. Навіть якщо тваринка не контактує з зовнішнім середовищем, то її господарі – так.

Потрібно пам'ятати, що безпритульні коти є носіями інфекційних захворювань, і через вільне пересування вулицями, можуть залишати свої виділення. А ось вже їх із взуттям ви можете приносити додому своєму котику.

Наостанок відзначимо: до здоров'я улюбленців необхідно ставитися відповідально. Один зі шляхів прояву цього – вакцинація від інфекційних хвороб.