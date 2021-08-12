Унікальний притулок для слонів у Кенії: тут опікуються самотніми звірами

12 липня ми відзначаємо Всесвітній день слонів. Тож Pets 24 вирішили розповісти про рятівників цих великих тварин.

Заповідник Reteti з 2016 року захищає самотніх слоників, які втратили сім'ю чи потрапили у руки браконьєрів. Вони повертають тварин у природне середовище та привчають до нормального життя.

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Притулок для слонів у Кенії

У горах Кенії існує унікальний притулок для осиротілих слоників. Його збудували та утримують жителі північного регіону. Це особливе місце, де тварин привчають бути дикими, щоб згодом відпустити на волю, і вони змогли приєднатись до стада.



Притулок для слонів у горах / Фото The Guardian

Першою мешканкою рятувального центру стала Суяна. У 2016 році місцеві жителі знайшли малюка, якому було лише 4 тижні. У притулку слоненят годують спеціально розробленим молоком, яке має всі необхідні поживні речовини.



Слоників годують спеціальним молоком / Фото The Guardian

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Коли я був маленьким хлопчиком, я спочатку доглядав козенят, потім кіз, тоді батьки доручили мені доглядати корів. Я такий щасливий, тому що раніше я тут випасав корів своєї сім'ї, а зараз виховую слоненят. Це неймовірно,

– розповідає один з працівників притулку Reteti Рімленд Лемоджонг.

Хлопець дуже любить гратись з малюками. На фото він забавляє слоненя Покот, якому 7 місяців.



Працівник притулку грається зі слоником / Фото The Guardian

Цей притулок також подобається школярам, які часто його відвідують. Раніше діти боялись великих тварин, але тут вони мають можливість познайомитись із ними. Після таких екскурсій учні часто загоряються амбіцією стати ветеринарами або охоронцями слонів.



Діти полюбляють відвідувати притулок та гратись зі слонами / Фото The Guardian

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З вересня 2016 року працівники заповідника Reteti врятували понад 35 слонів, 10 з яких вже вдалось повернути у природне середовище, на волю. Охоронці цілодобово доглядають за маленькими слоненятами та дають їм все необхідне.