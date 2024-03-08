В Україні зафіксують рекорд собаки-ротвейлера: чим відзначилася тварина

В Україні буде зафіксовано рекорд найстарішої собаки породи ротвейлер. Подія відбудеться 10 березня 2024 року.

За кілька тижнів довгожительці Джульєтті виповниться 15 років. Це умовно 87 людських років.

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Що відомо про собаку?

Середня тривалість життя собак дуже відрізняється залежно від породи. Для ротвейлера такий вік – це справжнє досягнення, бо дана порода не належить до довгожителів.

10 березня 2024 року об 11:00 відбудеться фіксування рекорду собаки.

У тихому передмісті Вишгорода Київської області сім'я Кутових мешкає у приватному будинку разом зі своєю улюбленою собакою Жюлі.

Жюлі – велика, грізна собака з серцем та душею маленької дитини. Вона любить охороняти все своє – членів родини, двір і все, що в цьому дворі є. Сім'я Кутових цінує дитячий дух і непохитну вірність Жюлі.

Довгожительці Джульєтті виповниться 15 років / Фото з фейсбуку Лани Вєтрової

Жюлі живе в утепленій будці, під ґанком будинку. Вона любить запах та дотик свіжого сіна, тому воно завжди в неї "під лапою".

Але це господарі зрозуміли не одразу. Що вони тільки не купляли їй в будку: матрац, ковдри, килимки і навіть пробували класти куртку, але вона швиденько там наводила порядок і геть все витягала назовні. А от сіно дуже сподобалось,

– розказала Лана.

Жюлі харчується двічі на день. На сніданок у неї каша з бульйоном та кормом. На вечерю переважно сире м'ясо з добавками, наприклад, сир, яйце або інша нежирна їжа. А ще Жюлі сама собі обережно збирає на городі ягоди ротом.

До восьми років вона бігала до лісу зі своїм господарем на прогулянку. На жаль, зараз вона страждає від проблем із суглобами, через які їй важко ходити, і тому більше не може брати участь у своїх улюблених прогулянках. Господарі піклуються про неї, дають їй вітаміни та протизапальні препарати. Жюлі зараз вважає за краще грітися на сонечку та просто насолоджуватися життям.