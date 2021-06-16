В Україні шукають офіси, де живуть тварини з притулку: як стати учасником проєкту

Благодійний освітній проєкт шукає українські компанії, які можуть поділитися досвідом створення pet-friendly (дружніх до тварин) офісів. Якщо ви знаєте або працюєте в такій – неодмінно долучайтеся.

Проєкт "Практичні поради з людинознавства" хоче розповісти усім про новий популярний тренд. Чимало компаній беруть у свій офіс собаку або кішку та доглядають за нею спільно.

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Що таке pet-friendly офіс



У деякі офіси можна приводити свого улюбленця, в інших – живуть спільні тварини / Фото Юлія Гусєва

Це простір, де живе тваринка, яку взяли з притулку. Зазвичай працівники доглядають за нею спільно: по черзі вигулюють, забирають додому на свята та вихідні тощо. Також до pet-friendly офісів можна приводити власних домашніх улюбленців.

Чому допомагати тваринам може кожен

Існують організації, які не можуть забрати песика чи котика із притулку. Але вони теж хочуть допомагати. Такі компанії можуть взяти кураторство над однією чи кількома тваринами.



Працівники можуть колективно дбати про тварину з притулку / Фото Юлія Гусєва

Співробітники забезпечують тваринку їжею, лікуванням, профілактичними щепленнями тощо. Це може бути як фінансова допомога, так і регулярне відвідування та догляд.

Велика організація може стати опікуном навіть цілого притулку. Чимало компаній в Україні вже взяли тваринку з притулку або планують це зробити.

Організатори проєкту шукають героїв:

Компанії, які дозволяють своїм співробітникам брати домашніх улюбленців на роботу

Компанії, які завели спільних вихованців, взявши тварин із притулку,

Компанії, які хочуть дозволити приводити домашніх тварин до робочого простору, або вирішили завести спільну тварину.

Практичні поради з людинознавства благодійна освітня ініціатива і спільнота pet-friendly людей. Її мета – зменшити кількість собак і кішок, що потрапляють на вулицю. А ще – допомогти створити в найбільшому притулку України "Сіріус" унікальний простір для комфортного співіснування тварин та людей. Допомагає розвивати проєкт пес Гермес – блогер, письменник та безпородний красень.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

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Пес Гермес

doghermes13.07@gmail.com

Якщо у вашому офісі– обов'язково пишіть сюдидо 21 червня