У розпліднику Golden Treasures у Пенсаколі, що у Флориді з'явилося на світ незвичайне цуценя золотистого ретривера. Його шерсть зеленого кольору.

Керол ДеБрюлер, заводчиця і співвласниця розплідника, одразу повідомила про появу цуценяти золотистого ретривера в соціальних мережах. Користувачі одразу замилувалися кадрами унікального пухнастого.

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Одне з цуценят має зелений відтінок шерсті

Новонароджене цуценя, на ім'я Шемрок, привернуло до себе увагу своїм унікальним забарвленням шерсті. Народившись 3 березня, вона вирізняється з-поміж братів і сестер із виводка зеленим відтінком.

Рідкісне народження зелених цуценят можна пояснити наявністю жовчного пігменту білівердину, який може забарвити цуценят у зелений колір ще в утробі матері.



У Флориді народилося зелене цуценя золотистого ретривера / Скриншот з відео

Шемрок — далеко не перша, хто народився із зеленою шерстю. Це часом трапляється, але згодом такі собаки змінюють колір на більш звичний.

Вона має дивний вигляд, але при цьому здорова і щаслива,

— підтвердила ДеБрулер.

У опублікованому відео на сторінці розплідника в соціальних мережах глядачі можуть спостерігати яскравий зелений відтінок шерсті Шемрок, який посилюється, коли цуценя мокре.

Цуценя вирізняється серед інших з виводка: дивіться відео

Згідно з висновками експертів, стан здоров'я Шемрок не викликає жодних побоювань, і незабаром її зелене хутро має змінитися на звичайне для породи кремове.