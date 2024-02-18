Зворушливий порятунок: з-під завалів зруйнованого будинку у Краматорську дістали котика
Джерело:ДСНС
Уночі російські військові завдали удару по Краматорську. Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів маленького котика.
У ДСНС поділилися щемливим відео порятунку хвостатого улюбленця. Власниця тваринки після російської атаки також лишилася живою.
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Порятунок чотирилапого
Ввечері 17 лютого окупанти обстріляли Краматорськ ракетами. Росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор. Окупанти зруйнували 2 будинки, пошкодили ще 23.
Рятувальники оперативно прибули на місце удару та почали ліквідовувати наслідки. У ДСНС розповіли, що їм вдалося витягнути з-під завалів зруйнованого приватного будинку маленького котика.
Рятувальники витягнули котика з-під завалів / ДСНС
Наша психологиня допомогла заспокоїтись власниці чотирилапого, а також приділила увагу переляканому пухнастику,
– зазначили у ДСНС.
Рятувальники витягнули котика буквально з-під землі / ДСНС
Окрім цього надзвичайники поділилися сумними кадрами власниці з маленькою тваринкою на руках.
Кадри власниці з врятованим котиком / ДСНС
Удар по Донеччині
- Росіяни завдали трьох ракетних ударів по Краматорську близько восьмої вечора. Пошукову операцію після удару по будинках завершили наступного дня. На жаль, загинуло троє українців. Росія вбила бабусю та 46-річну мати з її 23-річним сином.
- Окрім Краматорська того ж вечора російська ракета вдарила по Слов'янську. Снаряд влучив по середмістю Слов'янська. Внаслідок атаки зазнало руйнувань приміщення, в якому розташовувались пункт незламності й соціальна їдальня.
- У той час в охопленій вогнем будівлі перебував сторож. Ймовірно, саме його тіло вилучили з-під завалів рятувальники. Таким чином загальна кількість жертв внаслідок терору міст Донеччини сягнула 4.