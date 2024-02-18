Зворушливий порятунок: з-під завалів зруйнованого будинку у Краматорську дістали котика

18 лютого 2024, 16:09
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Джерело:

ДСНС

Уночі російські військові завдали удару по Краматорську. Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів маленького котика.

У ДСНС поділилися щемливим відео порятунку хвостатого улюбленця. Власниця тваринки після російської атаки також лишилася живою.

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Порятунок чотирилапого

Ввечері 17 лютого окупанти обстріляли Краматорськ ракетами. Росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор. Окупанти зруйнували 2 будинки, пошкодили ще 23.

Рятувальники оперативно прибули на місце удару та почали ліквідовувати наслідки. У ДСНС розповіли, що їм вдалося витягнути з-під завалів зруйнованого приватного будинку маленького котика.

Рятувальники витягнули котика з-під завалів / ДСНС

Наша психологиня допомогла заспокоїтись власниці чотирилапого, а також приділила увагу переляканому пухнастику,
– зазначили у ДСНС.

Рятувальники витягнули котика буквально з-під землі / ДСНС

Окрім цього надзвичайники поділилися сумними кадрами власниці з маленькою тваринкою на руках.

Кадри власниці з врятованим котиком / ДСНС

Удар по Донеччині

  • Росіяни завдали трьох ракетних ударів по Краматорську близько восьмої вечора. Пошукову операцію після удару по будинках завершили наступного дня. На жаль, загинуло троє українців. Росія вбила бабусю та 46-річну мати з її 23-річним сином.
  • Окрім Краматорська того ж вечора російська ракета вдарила по Слов'янську. Снаряд влучив по середмістю Слов'янська. Внаслідок атаки зазнало руйнувань приміщення, в якому розташовувались пункт незламності й соціальна їдальня.
  • У той час в охопленій вогнем будівлі перебував сторож. Ймовірно, саме його тіло вилучили з-під завалів рятувальники. Таким чином загальна кількість жертв внаслідок терору міст Донеччини сягнула 4.

 

Автор: Дмитро Усик