Моторошні нічні тіні: вперше зняли полювання леопарда на висоті 20 метрів – шокуюче відео

Земля, що кишить мільйонами тварин, також є домівкою для одних з найнебезпечніших хижаків, які ховаються в тіні, готові накинутися на свою здобич будь-якої миті. У новому революційному серіалі BBC під назвою "Ссавці" Девід Аттенборо зняв ніколи раніше не бачені кадри африканського леопарда в дії.

Хижак полював на жовтих павіанів, які ночують на висоті близько 20 метрів. Пропонуємо і вам дізнатися більше про спосіб життя цих тварин.

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Учені вперше зняли, як леопарди полюють уночі

Африканські леопарди демонструють дивовижну візуальну адаптацію, яка дозволяє їм полювати і ловити здобич у темряві, навіть якщо ціль сидить на дереві на висоті 20 метрів. Це безпрецедентне спостереження проливає нове світло на мисливські стратегії цих невловних хижаків.

Бабуїни, або жовті павіани, проявляють денну активність, але вночі відступають до дерев, щоб відпочити у спеціально відведеному "спальному гаю". Така поведінка слугує заходом безпеки від наземних хижаків на їхній території. Однак, попри своє піднесене положення, бабуїни не завжди захищені від потенційних нападів африканських леопардів, як показано на свіжих кадрах.

Леопарди мають винятковий нічний зір завдяки світловідбивальному шару, який називається тапетум, розташованому за сітківкою ока. Це унікальне пристосування дозволяє їм посилювати навіть найменшу кількість світла, що дозволяє їм ефективно полювати в темряві.

Нічне полювання леопарда: дивіться відео

Автори відеозапису стверджують, що ця знахідка демонструє дивовижні шляхи, якими еволюціонувала дика природа, щоб процвітати і залишатися активною в нічні години.

Якщо місяць наполовину повний, хижаки чекають на його захід, оскільки відсутність світла є для них перевагою. Там, де ми бачимо абсолютну темряву, леопарди здатні розгледіти свою жертву. Хижаки переміщаються з гілки на гілку і здатні безпомилково визначити відстань до здобичі,

– зазначають учені.

Під час спостереження команда успішно зняла, як африканський леопард полює на жовтого павича, який нічого не підозрюючи сидів на гілці.

Зазначимо, що в епізоді йдеться про те, як певні види тварин пристосувалися до нічного способу життя, щоб уникнути хижаків-людей. Вчені спостерігали цю еволюцію у відповідь на активність людини.