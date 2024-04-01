Гелловін минув, а "клоуни" залишилися: на дні океану помітили крихітних панд в костюмах скелетів

Біля одного з японських островів було знайдено новий вид тварин. Загадкова істота має разючу схожість з мініатюрними дитинчатами панди, які одягли "костюми скелетів" на Гелловін.

Спочатку морські істоти були помічені дайверами, які розмістили фото в мережі. Згодом вчені вивчили тварин і дійшли висновку, що вони є представниками нового виду.

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Учені виявили скелети асцидій панд

Нещодавно біля узбережжя одного з японських островів було виявлено новий вид молюсків. Ця маленька істота, відома як морський асцидіанський скелет панди (Clavelina ossipandae), належить до родини асцидіан і харчується планктоном та іншими дрібними організмами.

Представники нового виду виглядають, як дитинчата панд у костюмах на Гелловін. Білі частини, що нагадують кістки і є кровоносними судинами, що проходять горизонтально через зябра істот. Чорні частини, що нагадують очі та ніс панди, є просто малюнком, але вчені не знають чому він виник,

– каже Наохіро Хасегави з Університету Хоккайдо.

Зазначимо, що фото цих крихітних морських скелетів-панд з'явилися у 2017 році. Учені помітили фото, опубліковані дайверами, і зрозуміли, що перед ними щось незвичайне і, ймовірно, ще невідоме науці.

Який вигляд вони мають: дивіться відео

Вчені назвали нововідкритий вид тварин "хайкоцу-панда-хойя", що перекладається як "асцидіанський скелет панди". Наукова назва виду, відома як clavelina ossipandae, також відображає його зовнішній вигляд: "clavelina" латиною означає "маленька пляшечка", а "ossipandae" походить від "os" – кістки та "panda" – панда.

Скелети панд, тип морських безхребетних асцидій, є фільтраторами, які покладаються на перекачування води через сифони для вилучення необхідних поживних речовин з навколишнього середовища.

Ці дивовижні істоти можуть досягати максимальної довжини 20 міліметрів і зазвичай живуть у мілководних океанських водах на глибині близько 20 метрів.

Зауважимо, декілька тижнів тому в тропічних лісах Амазонки виявили найбільшу у світі змію, яка була завтовшки з автомобільну шину. На жаль, днями стало відомо, що її застрелили мисливці.