У Туреччині киця сама принесла лікарям своїх хворих кошенят: миле відео

У турецькому містечку Карабалар киця неабияк зворушила ветеринарів. Чотирилапа мати принесла своїх кошенят у зубах на огляд.

Маленькі пухнастики мали проблеми з відкриттям очей через інфекцію. Киця притягла їх до муніципального управління охорони здоров’я.

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Киця сама принесла своїх трьох кошенят

Те, як киця тягла своїх дітей на огляд, вдалося закадрувати. Велика пухнаста киця тримала у зубах трьох кошенят за холку і тягла до самого лікарського кабінету. Там вона довірила малят лікарям.

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Кошенят вилікували ветеринари, закапавши і промивши оченята. Після лікування їх забрали до себе медсестри, які були розчулені вчинком матері-киці.