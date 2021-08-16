Цуценя жило в покинутому черевику: чим закінчилася щемлива історія – фото

Чоловік із Болгарії на ім'я Горан Маринкович приїхав провідати бездомних песиків, яких підгодовував. Там він побачив нове цуценя, що спало на купі сміття поруч зі старим черевиком.

Горан помітив, що малюк голодний та хворий. Крихітний песик лежав поруч з викинутим кросівком.

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В дощ цуценя ховалося в кросівок

Нещасний малюк використовував черевик, як укриття від негоди. Собачка був такий маленький, що міг залізти туди повністю. Поруч з малюком не було ні мами, ані жодного іншого дорослого пса. Він був зовсім самотній серед купи сміття.

Таким цуценя знайшли / Фото Goran Marinkovic

Песику пощастило

Небайдужий чоловік забрав песика додому та назвав його Сместеном. Він відвів малюка до ветеринарного лікаря. Історія собаки так зачепила чоловіка, що той вирішив залишити цього песика назавжди.

У новому домі песик почав оживати. Смачна їжа, доброта й увага щодня зцілювали його й допомагали ставати на лапки. У Сместена навіть з'явилися друзі – інші собаки, з якими він гуляв.

Сместен потрапив у новий дім / Фото Goran Marinkovic

Собаку неможливо впізнати

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Через пів року Сместена неможливо впізнати. Песик виріс у невеликого, активного, щасливого песика, який завжди готовий до пригод.



Таким пес став у новому домі / Фото Goran Marinkovic

Сместен із задоволенням їздить зі своїм господарем на авто. Він став чудовим прикладом того, як доброта й любов допомагають врятувати життя.



Пес із черевика став щасливим зі своєю людиною / Фото Goran Marinkovic

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