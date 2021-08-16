У центрі Вінниці роздавали тварин: як пройшов традиційний "Хвіст-фест" – яскраві фото

Мета фестивалю – прилаштувати якомога більше бездомних цуценят та кошенят. Тварин віддають у добрі руки безкоштовно, але з майбутніми власниками обов'язково підписують договір.

“Хвіст-Фест” відбувається у Вінниці регулярно вже кілька років поспіль. Волонтери розповідають, що до пандемії на такому заході прилаштовували 50 – 70 тваринок. Зараз ця цифра стала значно нижчою – за раз вдається знайти дім 2 – 3 десяткам.

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Тварин віддають безкоштовно

Втім, і така кількість тварин, які знайшли дім, є чудовим результатом. Однією з умов участі у фесті є вакцинація малюків. Адже без щеплень їм загрожують смертельно небезпечні хвороби.

Після прилаштування волонтери продовжують ненав'язливо спостерігати за долею малюків. Тому потенційні власники мають зважати на це й бути готовими час від часу надсилати фото чи відео своїх улюбленців і розповідати, як живе тваринка.

Фестиваль організовують волонтери власними силами. Тут можна знайти не тільки крихітних цуценят та кошенят, яким кілька тижнів, а й підрощених тваринок-підлітків. Останніх найчастіше віддають вже стерилізованими – тобто майбутні власники не будуть мати клопоту з потомством чи поганою поведінкою тварини.

"Хвіст-Фест" у Вінниці / Фото з Вінниця.info

Прилаштували не всіх

Цього разу на "Хвіст-Фесті" шукали дім близько 100 тварин. Не всім пощастило знайти господарів, тому багато цуценят та кошенят продовжують жити на перетримках, у небайдужих людей, або й просто неба. І чекати, поки знайдеться небайдужа людина, яка подарує їм дім.

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут



Цю дівчинку ніхто не забрав і вона продовжує шукати свій дім / Фото з фейсбуку Світлани Комарової / Колаж 24 каналу

Всі гладили й говорили, що у цуценяти м'яка шубка і що вона красуня… Але її людина так і не трапилася там, – написала у фейсбуці волонтерка Світлана Комарова.



Що потрібно, щоб взяти песика або котика у волонтерів:

Паспорт.

Пройти співбесіду з волонтерами, залишити свої контакти.

Укласти договір з волонтерами.

За кілька тижнів у ВінниціЯкщо ви мрієте про домашнього улюбленця, не спішіть купувати його. Подаруйте дім тваринкам з вулиці. Якщо у вашому місті немає подібного фестивалю – можливо, саме час його організувати?

Нові господарі тварин повинні розуміти, тварина потребує значних матеріальних ресурсів: і котам, і собакам потрібна якісна їжа, регулярний ветеринарний догляд, щеплення, обробка від паразитів тощо.

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Також волонтериДіти не розуміють, що пес чи котик – не іграшка, а тому відповідальність за довге й щасливе життя улюбленця несуть тільки дорослі.