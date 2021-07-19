На це можна дивитися вічно: захоплююче відео, як бавляться слоненята

Фотографка дикої природи Лі-Енн Робертсон зняла унікальні кадри, як слоненята бавляться між собою. Вони лоскочуть одне одного та перекидаються з боку на бік.

Відео зі слоненятами фотографка зняла у Південній Африці. На відео потрапила фактично ціла сім'я слонів.

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Слоненята наче люди бавляться між собою

Кадри фотографка зробила у національному парку Еддо-Елефант, що у Південно-Африканській республіці. Парк вважають одним з найбільш відомих.

На кадрах помітно як слоненята бавляться між собою наче діти – вони лоскочуть одне одного хоботами, перекидаючись з боку та бік. Спочатку старший брат бавиться з малюком, а згодом найменше слоненя не дає спокою старшому – воно вилазить йому на спину та продовжує бавитись.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Слоненята бавляться між собою: дивіться відео

На відео також помітно, як мати слоненят стоїть осторонь і з любов'ю спостерігає за грою малюків.

Як і будь-яка маленька дитина, це слоненя було чарівним. Воно сповнене енергії і хотіло погратися. Через деякий час воно кинулось на землю, а його старший брат підійшов і почав грайливо чіпати його хоботом,

– пригадала подію фотографка.

До речі, для слонів характерно проявляти неймовірну любов і терпіння. Й особливо щодо своїх родичів. Самі ж старші члени родини оберігають їх й чуйно та трепетно ставляться до молодших.

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