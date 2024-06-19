Це лякає: наші домашні котики стануть ключовим "інструментом" у новій пандемії на Землі

Останнім часом зростає занепокоєння щодо глобального поширення пташиного грипу. Вірус вже вразив як домашніх, так і диких тварин, в тому числі в Антарктиді. Основним винуватцем цього є перелітні птахи.

Тепер учені вважають, що в небезпеці також і люди. Річ у тім, що ми легко можемо заразитися пташиним грипом від своїх пухнастих вихованців.

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Кішки можуть заразити людей пташиним грипом

У нещодавньому дослідженні вчені виявили, що домашні коти можуть відігравати значну роль як переносники інфекції під час потенційної пандемії пташиного грипу серед людей. Важливо зазначити, що ці висновки були опубліковані у вигляді препринта і наразі очікують на рецензування.

Власникам домашніх улюбленців слід зберігати пильність щодо ознак захворювання в улюбленців, оскільки в зоні ризику можуть опинитися вони самі, ветеринари та інші люди, з якими вони контактують,

– припускають вчені.

Високопатогенний вірус пташиного грипу H5N1 продемонстрував свою здатність інфікувати численні види ссавців у всьому світі. Останні статистичні дані свідчать про те, що близько 30 різних видів ссавців вже стали жертвами вірусу пташиного грипу.

Поширення інфекції серед диких тварин привернуло увагу дослідників, однак їхня основна увага залишається зосередженою на видах, що живуть у безпосередній близькості до людини, і потенційно можуть спричинити нову пандемію.

Яка ситуація зараз?

У 2024 році вже троє працівників заразилися вірусом пташиного грипу після контакту з інфікованою худобою. Вчені занепокоєні тим, що це може призвести до нової пандемії в майбутньому. Дослідження показують, що вірус постійно еволюціонує і має здатність поширюватися від птахів до корів і, можливо, до інших видів тварин.

У нещодавньому дослідженні, проведеному вченими з Університету Меріленда, було виявлено, що коти сприйнятливі до пташиного грипу. Проаналізувавши дані за останні два десятиліття, вчені помітили значне зростання кількості повідомлень про інфекції серед домашніх котів. Цікаво, що це явище не спостерігалося серед диких тварин, які утримуються в зоопарках.

Крім того, з'явилися повідомлення про зараження домашніх мишей, які є звичайною здобиччю домашніх котів, а також занепокоєння щодо здичавілих котів, які полюють на птахів.



Коти можуть передавати людині інфекції / Фото Unsplash

Як вберегтися?

Експерти Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) вважають, що люди навряд чи заразяться від домашніх кішок пташиним грипом, однак визнають, що це цілком можливо, особливо в разі тривалого і незахищеного контакту.

Існує кілька простих правил, які дадуть змогу звести загрозу до мінімуму:

не годувати кішку сирим м'ясом;

не давати кішці сире молоко;

обмежити час перебування на відкритому повітрі;

звести до мінімуму спілкування кішки з іншими кішками.

Пташиний грип може впливати на котів, викликаючи у них утруднене дихання та зміни в поведінці. Якщо власники домашніх тварин помітили ці симптоми, їм рекомендується негайно звернутися до ветеринара.

Дослідження також виявило високий рівень смертності – 67% серед котів, інфікованих пташиним грипом. Це підкреслює важливість своєчасного звернення за медичною допомогою для підвищення шансів на виживання.