У тропічних лісах Китаю живуть павуки, які "перетворюються" на квіти: як виглядають ці істоти

Мільйони різноманітних живих організмів на Землі володіють неабиякими здібностями до маскувальної мімікрії. Від птахів і жаб до гусениць – істоти в усьому світі розвинули неймовірні техніки, щоб приховувати себе від потенційних загроз.

Однак павуки, що мешкають у тропічних лісах Китаю, схоже, пішли значно далі. Павуки-краби використовують цікаву стратегію, щоб замаскуватися і сховатися від хижаків – перетворюються на квітку.

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У лісах Китаю живуть павуки, які перетворюються на квітку

Павуки-краби (Thomisus guangxicus) об'єднуються в пари, щоб удосконалити свої навички маскувальної мімікрії.

Самки та самці цього виду працюють спільно, щоб замаскуватися під квітку,

– кажуть екологи з Університету Юньнані.

Автори дослідження не виключають, що це перше задокументоване парне маскування в дикій природі, про яке відомо вченим.

Цей вид павуків, у яких передні ноги довші за тіло, нагадує краба. Названий на честь свого морського побратима, крабовий павук демонструє помітний статевий диморфізм: самці менші за розміром і темніше забарвлені порівняно з самками.

Що з'ясували вчені?

Під час нещодавнього польового дослідження екологи Ву та Гао зробили загадкове відкриття. Вони спостерігали за парою павуків, які співпрацювали в унікальний спосіб. Павук-самець лежав на спині самки, імітуючи вигляд маточок і тичинок, тоді як самка павука імітувала пелюстки соковитої квітки.

На цій фотографії два павуки-краби / Фото Frontiers EcoPics

Екологи Ву та Гао зробили захопливе відкриття, спостерігаючи рідкісну форму командної роботи серед павуків одного виду, але різної статі. Це явище, відоме як парна мімікрія, ніколи раніше не було задокументоване. Втім, все ще існує ймовірність того, що поведінка павуків може бути просто випадковою або пов'язаною зі спарюванням.

Дослідники мають намір і надалі вивчати поведінку павуків-турунів та інших видів павуків-крабів зі статевим диморфізмом за допомогою постійних польових спостережень. Дослідження має на меті розкрити значення їхньої поведінки та її потенційну кореляцію з камуфляжем.

Крім того, дослідники проаналізують молекулярний годинник обох видів для подальшого розуміння.

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