У Таїланді "війна" з мавпами: поліцейські полюють на знахабнілих макак із рогатками

Таїландський Лопбур дуже популярне серед туристів, зокрема, саме через мавп. Місцеві їх підгодовують, але примати стали дуже зухвалими – кусають людей, вихоплюють їжу та псують майно.

Відтак їх довелось відловлювати й відправляти до розплідників, де визначать, куди їх помістити. Поліція розпочала справжнє полювання на мавп.

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У Таїланді "війна" з мавпами

У Таїланді туристичне містечко Лобпурі перебуває в облозі мавп, які займаються крадіжками та нападами на відвідувачів. У відповідь на це місцева поліція розпочала переслідування приматів, використовуючи рогатки та транквілізатори, щоб контролювати ситуацію.

Місцеву поліцію озброїли дерев'яними рогатками / Фото ViralPress

Нещодавній інцидент у Лопбурі призвів до нападу агресивних мавп на поліцейських, що спричинило критичну ситуацію в районі. Оскільки місцеві жителі не в змозі контролювати місцеву популяцію тварин, департамент поліції вжив заходів, забезпечивши поліцейських дерев'яними рогатками для захисту від неслухняних приматів.

Я усвідомлюю потенційну небезпеку, що виходить від мавп. Вони почали становити загрозу для туристів і місцевих жителів. Рогатки, які зараз є у наших офіцерів, допоможуть за необхідності загрожувати мавпам,

— сказав генерал-майор поліції Апірак Вечканчана.

Створили навіть спеціальний підрозділ для боротьби з агресивними мавпами.

У Таїланді "війна" з мавпами / Фото Thai Public Broadcasting Service

У заяві начальника поліції мовиться, що поліцейські мають право використовувати каміння для стрільби по мавпах як крайній засіб для відновлення контролю. Ця дія необхідна, коли всі інші методи вичерпані.

Крім того, в обов'язки поліції входить зупиняти мавп від крадіжок або пошкодження майна. Тим часом співробітники Департаменту національних парків, дикої природи та охорони рослин розпочали роботу з вилову та переміщення найбільш агресивних мавп до тимчасових притулків.

Місто щоденно страждає від навали мавп / Фото Thai Public Broadcasting Service

Щоправда, мавпи намагаються втекти і щоразу підіймаються на високі будівлі, якщо до них наближаються люди з транквілізаторами.

Тому природоохоронцям доводиться ховати обличчя і пістолети з транквілізаторами, щоб мавпи їх не побачили.

Мавпи заполонили місто: дивіться відео

Зауважимо, декілька тижнів тому в тропічних лісах Амазонки виявили найбільшу у світі змію, яка була завтовшки з автомобільну шину. На жаль, днями стало відомо, що її застрелили мисливці.