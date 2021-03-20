Музеї собак, куди ви можете прийти зі своїм улюбленцем чи усиновити тварину

У світі є незвичайні музеї, присвячені найкращим друзям людей. Туди можна прийти зі своєю собакою, або взяти додому тварину з розплідника.

В музеях також представлені неймовірні експозиції, які розповідають про собак, що увійшли у світову історію. Це ідеальні місця для любителів цих відданих людям тварин.

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Музей сенбернарів, Швейцарія

Джерело: Вarryland

Серед незвичайних закладів Швейцарії на особливому місці є музей собак породи сенбернар, які стали справжнім символом країни. Вони зарекомендували себе як грамотні рятувальники в гірських умовах.



Сенбернар є національним собакою Швейцарії / Фото barryland

Музей був заснований в 2006 році. Ідея його створення виникла спонтанно. Колишнього банкіра до неї підштовхнула звістка про те, що монахи Сен-Бернар змушені розпродавати вихованців через брак коштів на їх утримання. Варто відзначити, що саме в господі Сен-Бернар порода і була виведена, від чого й отримала таку назву.



Музей сенбернарів у Швейцарії / Фото barryland

За словами засновника музею, йому хотілося увічнити пам'ять про цих сміливих і відданих собак, в тому числі і пам'ять відомого пса-рятувальника XIX століття по кличці Баррі.



Музей сенбернарів у Швейцарії заснував колишній банкір / Фото barryland



Музей створили, щоб увіковічнити пам'ять, зокрема, пса-рятувальника Баррі / Фото barryland Музей створили, щоб увіковічнити пам'ять, зокрема, пса-рятувальника Баррі / Фото barryland

У цьому музеї зберігається значна кількість документів, фотографій, свідчень і артефактів, що описують виведення породи та історію досягнень.



Музей сенбернарів містить багато документів, які засвідчують історію досягнень цих собак / Фото barryland



Ця порода була виведена в господі Сен-Бернар / Фото barryland

Більш того, при музеї є великий розплідник, в якому живуть сенбернари. Щодня їх випускають прогулюватися у дворі на велику радість відвідувачів і особливо дітей.



У музеї сенбернарів є великий розплідник / Фото barryland



Щодня собаки гуляють у дворі / Фото barryland



Діти залюбки проводять час із собаками / Фото barryland

Музей собак Норт-Адамса, штат Массачусетс, США

Джерело: Recorder і Сourant

Музей собак розташований у колишньому магазині фарб та шпалер і займає 5 кімнат.



Музей собак Норт-Адамса / Фото recorder

Заснував його Девід Йорк після десятиліть володіння собаками-рятувальниками. У музеї експонуються колекційні артефакти, які є у власності Йорка. Серед приблизно 300 предметів є нашийники для собак, деякі з яких відносяться до XVIII століття, картини, фотографії собак, садові статуї, скульптури, гобелени й багато іншого.



В музеї налічується приблизно 300 предметів / Фото recorder

В музеї експонуються артефакти / Фото recorder



Нашийники для собак / Фото recorder

Цей музей незвичний тим, що відвідувачі можуть прийти сюди зі своїми чотирилапими улюбленцями. Вони, як і люди, можуть блукати галереєю і навіть торкатися до предметів на виставці.



У музей Норт-Адамса дозволений вхід собакам / Фото recorder

А якщо господар хоче відпочити на одному з диванів у галереї, собака це може зробити разом з ним.



Засновник музею собак Девід Йорк сидить із відвідувачем / Фото courant

Музей Foof в Мондрагоні, Італія

Джерело: Foof

Перший в Європі музей, повністю присвячений собакам, відкритий біля Казерти на півдні Італії. Він оформлений в старому притулку для бездомних тварин.



Музей собак в Італії / Фото Foof

У цьому унікальному музеї під назвою Foof є багато творів живопису, присвячених собакам.



В музеї є багато творів мистецтва, присвячених собакам / Фото Foof

Також відвідувачі побачать скам'янілості зі слідами собак, які жили мільйони років тому. У музеї зібрана друга за величиною в світі колекція нашийників. Відвідувачам розкажуть про героїв собак – наприклад, про лайку, яку відправили в космос у 1957 році – і про чотириногих кінозірок.



В музеї можна дізнатися історію відомих собак / Фото Foof



Друга у світі колекція нашийників в італійському музеї собак / Фото Foof



Частина експозиції присвячена собаці-роботу Aibo / Фото Foof

Відвідувачі також можуть усиновити собак з місцевого розплідника.

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Відвідувачі можуть взяти додому тварину з розплідника / Фото Foof