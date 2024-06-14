Про це писали у пророцтві: на світ з'явилося легендарне біле буйволеня – приголомшливі фото

У Єллоустоунському національному парку, що в США, народилося рідкісне теля білого буйвола. Про цю подію згадували у пророцтві американські індіанці.

Вождь індіанців Арвол зізнався, що народження рідкісної тварини – наче друге пришестя Ісуса Христа для його народу. Відповідні кадри з'явилися в мережі.

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На світ з'явилося легендарне біле буйволеня

Новонароджене теля в стаді бізонів біля річки Ламар помітила сім'я відвідувачів заповідника.

Я дивлюся, а це біле теля. Була абсолютно приголомшена, коли це побачила,

— розповідає Ерін Братен, яка й зробила фотографію рідкісної тварини.

Новонароджене теля в стаді бізонів біля річки Ламар помітила сім'я відвідувачів заповідника / Фото з фейсбуку

Вождь Арвол, який є духовним лідером племен Лакота, Дакота та Накота Ояте, зізнався, що народження білого буйвола — це наче друге пришестя Христа для його народу.

Згідно із легендою, близько 2000 років тому, коли у людей закінчувалася їжа, а бізони вимирали, нізвідки з'явилась жінка із телям білого буйвола. Таємнича незнайомка дала одному з членів племені миску та сопілку, пояснивши, як саме потрібно молитися, щоб врятуватися від голоду.

Одного разу, коли знову настануть важкі часи, я повернуся на землю в образі білого теляти з чорним носом, чорними очима, чорними копитами,

— сказала та жінка.

За словами вождя індіанців, народження унікальної тварини є одночасно благословенням та попередженням. Судячи з опублікованих фотографій, теля повністю відповідає опису, що згадується у легенді.

Можливо, це просто альбінос?

Відповідаючи на закиди скептиків, виконавчий директор Міжплемінної ради буйволів Торі Хайнерт пояснив, що новонароджене біле буйволеня це не альбінос, бо у такому разі його очі були б червоними.



На світ з'явилося легендарне біле буйволеня / Фото з фейсбуку

Багато племен розповідають власні історії про те, чому білий буйвол такий важливий. Все зводяться до того, що вони священні.

До речі, це не перше біле теля буйвола, яке з'явилось на світ. Схоже на нього по кличці Диво народилося в 1994 році у Вісконсині (США).

У США на фермі народилося теля, яке має два обличчя

У штаті Луїзіана, США, на фермі народилося теля з двома обличчями. Тварина має чотири ока, два носи, два роти та два вуха. Теля назвали Deux Face, що у перекладі з французької означає "двоє".

Власник додав, що тварина не продається. Задля спокою теля, фермери не пускають до неї відвідувачів та журналістів.