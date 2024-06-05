Важить 1100 кілограмів і вартує 4 мільйони доларів: чим така особлива суперкорова Viatina-19

Суперкорова Viatina-19 FIV Mara Imóveis привернула до себе широку увагу в Бразилії. Книга рекордів Гіннеса підтвердила, що ця надзвичайна тварина, продана на аукціоні за 4 мільйони доларів, є найдорожчим представником свого виду.

Її ціна втричі вища за попереднього рекордсмена. Таке зростання вартості пояснюється значними перевагами Viatina-19, які включають швидкий ріст м'язової маси, підвищену фертильність і здатність передавати ці риси нащадкам.

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Чим особлива суперкорова Viatina-19?

Місцеві селекціонери успішно виростили велику рогату худобу вагою до 1100 кілограмів, що вдвічі перевищує нормальну вагу для їхнього виду. Цей подвиг є кульмінацією багаторічних цілеспрямованих зусиль селекціонерів, що спеціалізуються на виведенні більш м'ясних порід.

Ми не забиваємо елітну худобу, а розводимо її. Зрештою, збираємося нагодувати весь світ,

— заявив Ней Перейра, один з власників Viatina-19.

Його дочка та за сумісництвом права рука Лоррані Мартінс стверджує, що їхня корова майже досконала й має усі характеристики, які шукають фермери по всьому світу.



Унікальна худоба важить аж 1100 кілограмів, що вдвічі перевищує норму / Фото YouTube

Високу вартість корови можна пояснити їхнім швидким нарощуванням м'язової маси, плодючістю та здатністю передавати ці бажані риси потомству. Як повідомляється, селекціонери платять приблизно 250 000 доларів за яйцеклітину однієї корови, що підкреслює цінні характеристики, якими володіють ці тварини.

Власник Viatina-19 також зізнався, що корова вагітна, і розповів про плани розширення ферми в найближчому майбутньому.

Суперкорова Viatina-19 FIV Mara Imóveis: дивіться відео

Тим часом лабораторія Geneal Animal Genetics and Biotechnology готується клонувати нинішню корову-рекордсменку. Попри цей прорив, експерти застерігають, що ці високопродуктивні корови можуть не мати значного впливу на тваринницьку галузь через дорожнечу їх утримання.