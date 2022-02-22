Стрибнув у замерзлий басейн: відео порятунку собаки з-під льоду

Жінка врятувала свого собаку, який провалився під кригу замерзлого басейну. Якби не оперативна допомога господині, чотирилапий би сам не вибрався.

У США вірусним стало відео з порятунком собаки, що впав у замерзлу воду. Ролик зібрав понад 83 тисячі переглядів.

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Відомо, що сімʼя Татум дозволяє собакам грати та бігати на задньому дворі їх будинку. Також там розташований не дуже глибокий басейн, де помпа постійно ганяє воду, щоб вона не замерзала.

Проте того дня через сильні морози та перебої з електрикою – обладнання зламалося.Господиня подумала, що лід, який покрив басейн, достатньо міцний, тому пустила собак погратися на заднє подвірʼя.

Завдяки домашній камері відеоспостереження, можна побачити, як в один момент собака стрибнув та провалився у басейн під кригу. Через переохолодження і шок він відразу втратив свідомість, тому сам не мав шансу вибратися.

Дивіться відео: як врятували собаку

Господиня одразу ж прибігла й стрибнула за домашнім улюбленцем. Вона розламувала лід в пошуку чотирилапого, проте одразу знайти їй його не вдалося. Після кількох хвилин зусиль, жінка витягнула з води собаку.

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Ветеринар зазначив, ще б кілька секунд й улюбленця б не змогли врятувати. Зараз чотирилапий одужує, а сімʼя Татум закрили для собак шлях на задній двір та до басейну.

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