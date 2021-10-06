Стерилізація тварин: ветеринар розвінчує популярні міфи

Стерилізація – це спосіб зберегти життя та здоров'я собак і кішок і зменшити кількість безпритульних тварин. Втім, досі в Україні ця нескладна операція оповита міфами.

Частину з них взялися розвінчувати зоозахисники. На найпоширеніші запитання про стерилізацію кішок і собак їм відповів лікар ветеринарної медицини із 14-річним досвідом Михайло Шайдюк.

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"Кішці чи собаці потрібно народити для здоров'я"

– Народжувати тварині не обов'язково. Материнські інстинкти у них присутні лише тоді, коли вони вигодовують своїх малят молоком. Після того, як лактація закінчується, вони можуть конфліктувати між собою. Про будь-які материнські відчуття мова не йде. Для здоров'я роди користі також не приносять.

"Шкода стерилізувати. Це шкідливо і є протиприродним"

– Стерилізувати тварину не шкідливо і не небезпечно. Стерилізація несе в собі багато позитивних моментів. Якщо говорити про небезпеку, то обов'язковим є передопераційне обстеження і відповідальне ставлення до цього як власника, так і лікарів. Тваринки добре переносять операції, і термін реабілітації доволі швидкий.



Ветеринар Михайло Шайдюк / Скриншот з відео

"Наслідків вживання гормональних препаратів мало"

– Будь-яке втручання у гормональну систему не є добрим. Це може нести загрозу для організму. Усі гормональні препарати для переривання тічок мають в інструкції побічні ефекти. На них не акцентують увагу ні продавці, ні покупці.

Це можуть бути:

кісти яєчників,

піометра,

ризик розвитку онкологічних захворювань.

Потрібно відповідально ставитися до здоров'я свого улюбленця. Якщо говорити про фінансову сторону, то кошти, витрачені на систематичне використання гормональних препаратів, у рази перевищать суму, яку б ви витратили на планову стерилізацію тварини.



Стерилізація – один зі способів зменшити кількість безпритульних тварин / Фото 24 каналу

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"Пусті тічки не шкодять здоров'ю"

– Під пустими тічками розуміють, коли тварину для розмноження не злучають, але і стерилізацію не проводять та не дають гормональних препаратів. Насправді, це також втручання у гормональну систему. Організм тварини налаштований на вагітність, а ми його штучно перериваємо. Особливо це характерно для кішок: у них тічка буде повторюватися через 2 – 3 тижні. Це у свою чергу призводить до запальних процесів репродуктивних органів, підвищення ризику онкологічних процесів.

Якщо говорити про собак, то повторно тічка у них не наступає, але у них можливе таке ускладнення як хибна вагітність. Гормональний стан, коли собака налаштувалася на роди, проявляє усі ознаки родів, у неї з'являється молоко, вона агресивно себе поводить, захищає уявних щенят. Це також недобре відображується на її здоров'ї і ставленні до власників.



І собаки, і кішки зазвичай легко переносять стерилізацію / Фото 24 каналу

"А які плюси стерилізації?"

– Є багато досліджень європейських, американських і українських вчених про те, що стерилізовані кішки живуть довше, ніж нестерилізовані. До прямих причин можна віднести те, що у тварин стерилізованих значно менший ризик захворювань репродуктивної системи та онкологічних захворювань, що реально продовжує термін життя. До непрямих причин можна віднести те, що нестерилізовані тварини часто викликають агресію з боку людей. Інколи її просто хочуть позбутися.

"Стерилізувати без ускладнень можна і вагітних кішок і собак"

– Це дискусійне питання. Якщо говорити з точки зору лікаря, то вагітна тварина має підвищений операційний ризик. Це не значить, що її не можна стерилізувати. Це говорить про те, що потрібна і доопераційна, і післяопераційна терапія. При правильному ставленні власників, які можуть забезпечити реабілітацію, її термін буде доволі коротким.

Якщо дивитися з точки зору власників, все-таки потрібно відповідальніше ставитися до улюблениці і робити планові процедури, не чекаючи, поки вона завагітніє.

Будьте відповідальними власниками, вчасно стерилізуйте тварин, адже так подовжите їм життя. Також ви зробите вагомий внесок у боротьбу з поширенням безпритульних тварин.

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