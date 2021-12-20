Став пухнастою кучугурою снігу: кумедне відео з собакою, який полюбляє зиму

Більшість собак дуже полюбляє зимову пору року та період, коли вулиці засипані великим шаром снігу. Тоді чотирилапі починають активно по ньому бігати, рити нори та лежати.

Господар собаки, якого назвав Енцо, у соціальній мережі тікток опублікував відео із пухнастим другом. Кумедний ролик одразу стало популярним та назбирало 23 мільйони переглядів.

Цікаво Pro Plan® FortiFlora®: як підтримати імунітет улюбленця під час свят

Згідно з відео, білий самоїд Енцо вибіг надвір під час сильного снігопаду та заліз у кучугури. Як результат, собака сам став "великою грудкою снігу".

"Енцо – мій собака. Самоїдський собака. Цей пес лежить в снігу, тому що він хоче бути саме там. У цього пса 18 м'язів у вухах, і він усі їх використовує, щоб ігнорувати мене, коли я кажу йому, щоб він виліз зі снігу", – прокоментував відео господар.

Дивіться відео: як пес насолоджувався снігом

Що відомо про самоїдів

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут

Самоїд — одна із найдавніших нині відомих порід їздових собак. Це відданий, сильний та розумний пес середнього розміру зі спокійним темпераментом.

Читайте також Кумедний песик познайомився з морськими свинками у зоомагазині та став зіркою мережі: миле відео

Він легко витримує тяжкі фізичні навантаження та екстремальні умови, особливо холод. За умови правильного виховання добре комунікує із членами сім'ї, зокрема дітьми, та іншими домашніми улюбленцями. Проте вимагає ретельного дресирування із ранніх років та постійних фізичних навантажень.

Як харківський кіт Степан став зіркою мережі: дивіться відео