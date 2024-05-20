Супергерой для планети: яка тварина може врятувати нас від кліматичної кризи

Кліматична криза – це вже не віддалена загроза, що насувається в майбутньому, а нагальна реальність, з якою людство стикається вже зараз. Як наслідок, світ переживає підвищений рівень спеки, посухи та пожеж.

Вчені на міжнародному рівні роблять успіхи в розробці стратегій боротьби зі зміною клімату. Нещодавнє дослідження, яке ще не пройшло рецензування, показало позитивні результати в цій роботі. І до нашого порятунку причетна тварина.

Читайте також Одні з тварин входять у кам'яний вік: що це означає

Стадо зубрів здатне очистити атмосферу Землі від вуглекислого газу

Дослідники виявили, що деякі тварини можуть бути особливо корисними в зусиллях із боротьби зі зміною клімату – здатні очистити атмосферу від вуглецю. І ними стали зубри.

У 2014 році стадо зубрів було реінтродуковано в передгір'я гір Тарку в Румунії в рамках проєкту з відновлення дикої природи. Через 10 років вчені вивчають непередбачувані наслідки, які тварини мали на місцеву екологію.

Стадо зубрів у регіоні наразі налічує 170 особин. Дослідження показало, що ці могутні тварини щорічно поглинають з атмосфери Землі 54 000 тонн вуглецю. Для порівняння, викиди вуглекислого газу, які компенсують зубри, еквівалентні викидам 43 000 автомобілів за той самий проміжок часу. Ця значна кількість поглинутого CO2 в 10 разів перевищує показники, які були зафіксовані до повернення зубрів у регіон.

Наша робота стала ще одним доказом теорії про те, що тварини можуть відігравати вирішальну роль у скороченні викидів арнікових газів на Землі,

– каже Освальд Шмітц з Єльської школи навколишнього середовища.

У сфері впливу на навколишнє середовище велика рогата худоба часто піддається критиці через свій внесок у зміну клімату. Корови відомі тим, що виділяють велику кількість метану, потужного парникового газу.



Стадо зубрів здатне очистити атмосферу Землі від вуглекислого газу / Фото Unsplash

Однак важливо зазначити, що ці корови, як правило, вирощуються на фермах і не живуть і не харчуються у своєму природному середовищі існування. Натомість справи у дикій природі йдуть інакше. Як жуйні тварини, бізони відіграють ключову роль у підтримці різноманітності рослинного життя екосистеми. Своєю чергою рослини і ґрунт відіграють найважливішу роль у зборі вуглецю.

Команда вчених виявила, що бізони рівномірно випасають луки, чим впливають на лугові та лісові екосистеми.

Вони також переробляють поживні речовини для удобрення ґрунту та всього життя в ньому, розсіюючи насіння для збагачення екосистеми та ущільнюючи ґрунт. Таким чином запобігається викид накопиченого вуглецю.

До слова, нещодавно вчені виявили стародавні губки, амонітові копроліти та дзьоби, проте найцікавішою знахідкою стала тендітна зірка віком 150 мільйонів років. Палеонтологам вдалося виявити абсолютно новий вид голкошкірих, якого смерть наздогнала в один із найцікавіших моментів життя – на півдорозі регенерації.