Крокодили та алігатори, попри свої короткі лапи, відомі як одні з найгрізніших хижаків у тваринному світі, що наганяють страх одним своїм виглядом. Проте, коли ці рептилії залучають до дії свої лапки, ситуація набуває комічного вигляду.

Один із таких моментів стався у США. На відео змогли зняти тварину, яка продемонструвала свої навички скелелазіння – перелазила через паркан.

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У США зняли на відео, як алігатор перелазить через паркан

На опублікованому відео можна побачити, як крокодил намагається перелізти через паркан, використовуючи свої короткі лапки. Зазвичай грізний хижак виглядає безпорадним, схожим на цуценя, якого потрібно перенести на ручках.

Проявивши неабияку витривалість, рептилія зуміла подолати перешкоду, попри свою фізичну особливість.

Як це було: дивіться відео

У США алігатора вкрали і помилково випустили в дику природу

Домашній алігатор, на ім'я Воллі, був викрадений у США і ненавмисно випущений на волю серед собі подібних. Він має унікальний титул єдиного у світі алігатора-терапевта, який надає емоційну підтримку тим, хто її потребує.

Літній власник алігатора сповнений рішучості знайти свого улюбленця, і пошуки Воллі продовжуються. Неймовірну історію рептилії та його господаря – читайте за посиланням.

До жінки в гості навідався алігатор

Марі Ландвермайєр зі Сполучених Штатів Америки була стривожена несамовитим гавкотом своїх собак. Після "розслідування" вона виявила велетенського алігатора біля своїх вхідних дверей.

Величезний алігатор без попередження зазирнув до будинку Марі Ландвермейєр. Жінка розповіла про зустріч із небезпечною твариною, яка перебувала просто за її вхідними дверима.