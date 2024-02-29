Співробітники служби охорони дикої природи в США попросили місцевих бути обережними після того, як в одному з будинків ведмедиця вилізла із маленького вентиляційного отвору. Ймовірно, вона зимувала там.

Фахівці рекомендували у випадку виявлення диких звірів зберігати спокій та швидко покинути небезпечну територію.

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Ведмедиця після зими вилізла з отвору для вентиляції

Комісія з охорони дикої природи Північної Кароліни опублікувала відеозапис, на якому показано, як звір вибирається з решітки. Там, вочевидь, хижак облаштував собі притулок на зиму.

Те, що спочатку може здатися просто купою кущів, норою або дуплом дерева, насправді може бути домівкою ведмедя на зиму. Якщо тварину потурбує людина, то вона може вибігти з лігва, особливо якщо всередині є ведмежата,

– йдеться у дописі.

Поки що не повідомляється, де саме було знято ролик.

Як це було: дивіться відео

Користувачі мережі розвинули цілу дискусію. Ось декілька коментарів:

"Пакуй валізи, Карен! Ми переїжджаємо до твоєї мами, поки ведмеді не покинуть свої печери";

"Я постійно чую шкрябання на горищі. Думала, що це білка. Можливо, це також ведмідь?";

"У нас одного знайшли, він крав кошики для пікніків";

"Що робити, якщо ви виявили лігво приголомшливо милих єнотів, що збудували своє гніздо на ґанку?";

"Просто треба з цим змиритися".

Ведмідь намагався проникнути в будинок через двері для собак

Мешканка Норт-Бенда Емі Холд виявила великого ведмедя на її задньому ґанку, який винюхував їжу. Це сталося близько 10-ї години вечора і жінка одразу вирішила зняти пухнастого відвідувача на камеру відеоспостереження.

Голодний ведмідь намагався заповзти в будинок жінки у Вашингтоні через двері для її песика. Але, здається, розмір не його. Пропонуємо переглянути і вам цей кумедний відеоролик!