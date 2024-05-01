Перевершує зріст людини: рисачка зі США стала володаркою найдовшого у світі хвоста

У Південній Кароліні мініатюрна рисачка, на ім'я Світі, побила рекорд з найдовшого хвоста серед мініатюрних коней. Її хвіст завдовжки 181,02 сантиметра перевищує середній зріст людини.

Власниця Риса Формізано взялася за місію – визначити, чи існує світовий рекорд за найдовший хвіст у мініатюрного коня. Після свого відкриття вона запросила представника Книги рекордів Гіннеса офіційно задокументувати хвіст її вихованиці.

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Рисачка Світі має найдовший у світі хвіст

Формізано купила Світі у 2012 році, щоб заспокоїти двох своїх коней після смерті їхнього родича.

Я приїхала з причепом на буксирі й забрала Світі. Вона застрибнула прямо в трейлер, а решта – історія,

– розповідає жінка.

Світі отримала титул від Книги рекордів Гіннесса / Фото Guinness World Records

Власниця миє, кондиціонує та делікатно розчісує хвіст конячки двічі на рік, використовуючи для цього спеціальні засоби для догляду за волоссям, щоб зменшити ризик пошкодження.

Щоб захистити хвіст рекордсменки від можливих травм, його щодня обмотують, щоб він не волочився по землі. Через труднощі у боротьбі з мухами та іншими комахами, власниця Світі розглядає можливість обрізати її хвіст до більш зручної довжини в найближчому майбутньому.

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Щоб відсвяткувати отримання титулу, рисачці влаштували фотосесію та пригостили спеціальним частуванням. Її улюблені ласощі – сирі фрукти та овочі, зокрема солодка картопля, морква та яблука.

Риса описує її як "емоційну підтримку на пасовищі", тобто Світі подобається бути "на пенсії" і проводити дні в полі.