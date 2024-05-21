Вимерли ще 10 000 років тому: чоловік знайшов дивний камінець, який виявився артефактом

Кайл Фінлі, мандрівник, який часто здійснює вечірні прогулянки на пляжі Едісто в Південній Кароліні, натрапив на камінь, який став неймовірною знахідкою. Це насправді був скам'янілий зуб, що належав американському доісторичному мастодонту.

Чоловік зізнався, що регулярно відпочиває на пляжі ще з самого дитинства, але таке побачив вперше. Кайл гадає, що варто віднести знахідку у музей чи якийсь університет.

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Чоловік знайшов на пляжі зуб мастодонта

Чоловік зізнався, що разом зі своєю родиною відпочиває на пляжі Едісто, починаючи ще з самого дитинства. Пошук скам'янілостей був одним з його улюблених занять, однак це все одно стало для нього повною несподіванкою.

За його словами, він просто йшов уздовж берегової лінії, спостерігаючи за заходом сонця, і нічого не шукав. У якийсь момент Кайл випадково подивився вниз та побачив 6 шипів, що стирчали з піску.

Одразу ж подумав, що це схоже на зуб мастодонта. Так і виявилось! Я був у шокові й не міг повірити, що знайду артефакт у такому гарному стані. Безумовно, подібна знахідка трапляється всього раз у житті,

– розповів Фінлі.

Представник Музею природознавства у Лондоні (Велика Британія) роздивився знімки Кайла Фінлі й підтвердив, що на них зображений саме кутній зуб американського мастодонта, або Mammut americanum.



Чоловік знайшов на пляжі зуб мастодонта / Фото Kyle Finley

Американський мастодонт – вимерла істота

Американський мастодонт, далекий родич мамонтів і слонів, жив у Північній Америці з кінця міоцену до кінця плейстоцену. Однак, дослідники підтвердили, що ця велична істота вимерла приблизно 10 000 років тому.

Вид був трохи нижчий і кремезніший за мамонтів. Самки цього виду досягали висоти близько 7 футів (2 метрів), тоді як самці могли виростати до 10 футів (10 метрів).

Бачив подібне тільки у книгах та музеях. Мабуть, віднесу цей зуб до музею або університету, щоб отримати більше інформації, як його правильно зберігати та консервувати,

— додав Фінлі.

До слова, на пляжі Едісто у Південній Кароліні часто знаходять унікальні скам'янілості. Відпочивальники раніше натрапляли на зуби вимерлого мегалодона, а також рештки інших доісторичних ссавців.

На пляж винесло череп істоти завдовжки близько 18 метрів

Моторошний, величезний фрагмент черепа з двома рядами нерівних, схожих на зуби країв, був викинутий на берег Зовнішніх берегів Північної Кароліни.

Знайдений фрагмент черепа, ймовірно, є частиною "черепної порожнини" морської істоти. За оцінками експертів, тварина могла мати довжину до 18 метрів і важити близько 40 тонн. Припускають, що фрагмент черепа, ймовірно, належить горбатому киту (Megaptera novaeangliae).