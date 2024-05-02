Порода тут ні до чого: чому в деяких собак нюх кращий, ніж в інших

У собак дуже розвинений нюх, оскільки для них він є вирішальним у відчутті навколишнього світу. Існує поширений міф, що деякі чотирилапі, наприклад, службові пси, мають кращий нюх за інших.

Це не так! Дослідники з Університету штату Каліфорнія провели комплексне дослідження, вивчаючи черепи і генетичний матеріал 104 собак різних порід, вовків і койотів. Вони не знайшли жодних доказів того, що якісь породи мають кращий нюх.

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У всіх собак однаковий нюх

Нове дослідження спростовує ідею про те, що деякі породи собак мають кращий нюх, ніж інші. Саме темперамент і дресування роблять деяких домашніх собак чудовими слідчими, а не якісь внутрішні навички виявлення запахів.

Багато хто вважає собак найкращими нюхачами серед ссавців, але дослідження показало, що домашні собаки, включно зі стародавніми породами та сучасними породами, імовірно, мають менш чутливі носи, ніж їхні дикі родичі – вовки та койоти,

– каже Дебора Берд, провідна авторка дослідження.

Вчені виявили, що не існує генетичних або анатомічних доказів того, що певні породи собак мають кращі риси обличчя порівняно з іншими. Цей висновок викликав цікавість серед науковців, які закликають до ширшого генетичного аналізу та збору даних із залученням більшої вибірки собак.

Однак, інші дослідники зауважують, що певні поведінкові риси собак, такі як сильне бажання догодити своїм господарям і високий рівень витривалості, можуть створювати враження, що деякі собаки є винятковими нюхачами. І це попри те, що, на думку інших експертів у цій галузі, їхній нюх насправді не перевершує нюх інших собак.

Нове дослідження спростовує ідею про те, що деякі породи собак мають кращий нюх, ніж інші / Фото Unsplash

Певні породи собак можуть досягати успіху в пошукових операціях або полюванні завдяки своїй витривалості та здатності до навчання. Це дослідження не враховує собак, які працюють у польових умовах, де продуктивність породи може відрізнятися.

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