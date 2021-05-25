Зловив славу за вуха: кумедний летючий спанієль Нарко став зіркою інстаграму

Песик із Парижа Нарко настільки фотогенічний та емоційний, що його світлини не можуть залишити байдужими. Спанієль любить стрибати, підкидаючи вуха догори, а його хазяйка вміло ловить ці миті на фото та ділиться ними у мережі.

Наразі на інстаграм-сторінці песика є понад 116 тисяч підписників. В описі його профілю одразу ж зазначена візитівка – "Flying English Cocker Spanie", що з англійської – летючий англійський кокер-спанієль.

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Амплуа Нарко №1: скептичне лице

Нарко – довговухий і волохатий спанієль чорного кольору, що живе у Парижі. Він любить фотографуватися та є дуже експресивним. Його хазяйка Еуфемі Бріндейонк ще з малого віку почала фотографувати Нарко і постити його у соцмережі.

Користувачі не були байдужими до милого вуханя і невдовзі у нього назбиралася ціла армія прихильників. Перша з його фішок – похмуре скептичне лице, яке так і каже "навчись робити щось інше, окрім фото".

Таким він, здається, народився і з такою мордахою впевнено позує і зараз.

Особливо "любить" Нарко спільні фото із молодшим братом – кроликом Робіном.

Амплуа Нарко №2: летючий пес

Усе ж славу песик схопив за свої вуха: точніше, за їхніх рух у польоті. Якщо перші фото виглядають так, ніби його примушують позувати, то другі – вираження безумовної і щирої радості.

Особливо втішений Нарко на пляжі, коли можна ганяти за чайками, розбивати лапами хвилі і кидатися у пісок.

Песик обожнює пляж настільки, що його неможливо звідти забрати, розповідає його власниця.

Як розповіла власниця Нарко Еуфемі The Dodo, її песик обожнює стрибати за м'ячем і робить це на голову вище за своїх друзів.

Більшість фотографій я роблю під час ігор. Він завжди намагається дострибнути до м'яча, як би високо він не був, і в нього чудово виходить,

– зазначила вона.

Летючий песик Нарко із Парижа / Фото з інстаграму narcos_cockerspaniel

Нарко також має свій тікток, де у нього вже майже 90 тисяч лайків. Щоправда, ту сторінку він ділить спільно із кроликом Робіном.