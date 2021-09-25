Сором’язливе цуценя намагається знайти собі друзів – зворушливе відео

Перший день в щенячому клубі – непростий, і маленький бульдог у цьому переконався. Дивіться миле відео, як цуценя намагалося знайти собі друзів.

Власник цуценя на ім’я Фелла привів улюбленицю в собачий клуб, де б тваринка змогла знайти друзів та соціалізуватися. Проте нові знайомста трохи налякали Феллу – рознервувавшись та засоромившись, песик сидів поряд із господарем.

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Хоч Фелла відпочатку не сяяла ентузіазмом, проте згодом в мережі з’явилося відео, де цуценя все ж адаптувалося до нового оточення та весело гралося з новими друзями.

Відео з сором’язливим цуциком завірусилося в тіктоці – розгублена Фелла набрала понад мільйон переглядів.

В мережі з’явилися коментарі на підтримку собаки: "Розумію Феллу!", "Почуваюся так само…", "Тримайся, Фелло, відчуваю твій біль!", "Вона так схожа на мене".

Собака = хазяїн

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Дійсно, багато людей помічають, що їхні чотирилапі друзі з ними насправді схожі – як зовнішньо, так і внутрішньо. Це досить легко пояснити:

Зовнішня схожість господаря та собаки – лише результат нарцисизму людини, яка неусвідомленно шукає тварину, максимально схожу на неї. Таким чином людина сподівається, що тварина, схожа на неї, стане найкращим другом.

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Характер собаки зумовлений спілкуванням з власником. Ще в перші місяці життя песик розуміє, що господар – головний , і намагається підлаштуватися під його настрій та характер, щоб отримати ласку. В результаті дорослий собака буде чоторилапою копією свого хазяїна та дивуватиме оточуючих разючою схожістю.